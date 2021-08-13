“觅影”医学人工智能算法大赛启动

8月13日，2021“觅影”医学人工智能算法大赛正式启动，多位临床专家从临床实际需求出发，发起五大AI挑战课题，落点致盲性疾病分类、阿尔茨海默症早期发现、脑胶质瘤识别、放疗计划辅助、肿瘤高代谢病灶检测等多个临床医学难题。参赛者根据大赛提供的多模态、多中心医疗数据，在开放实验平台上即可完成模型训练和验证，实现一站式、全方位的科研探索。

大赛五大赛道的题目涵盖分类、分割和检测等多种人工智能技术应用。其中，由首都医科大学附属北京同仁医院提出的“眼底彩照的多疾病辅助诊断”赛题，要求参赛队伍需要基于眼底相，通过AI自动分类青光眼等五种致盲性疾病，以期提前眼病的筛查和诊断时间。

由磁共振成像脑信息学北京市重点实验室、首师大医科大学宣武医院、首都师范大学联合出题的“健康成人大脑年龄预测”赛道，则要求以AI自动预测大脑年龄，辅助医生衡量大脑异常老化程度，进而有望实现阿尔茨海默症的早期临床诊断。

郑州大学第一附属医院提出的“脑胶质瘤核磁共振图像分析”赛题，要求参赛队伍围绕以AI自动完成对脑胶质瘤图像病灶的分割展开角逐。由于脑胶质瘤具有不同的恶性程度以及多个肿瘤组织区域，同时脑部MRI是多模态且层数较多的三维扫描图像，所以手工分割需要花费大量的时间和人力，AI的辅助有望提升临床医生工作效率。

由上海胸科医院提出的“放疗剂量分布辅助规划”赛题，则针对放射治疗中物理师的临床场景，要求以AI自动优化放疗计划，以精确达标放疗医生的处方剂量要求，减少计划设计的试错次数。

上海全景医学影像诊断中心则提出了“肿瘤高代谢病灶的自动检测”赛道，要求参赛者通过AI自动识别PET/CT影像，发现全身PET高代谢病灶，帮助临床医生进行全面判读和性质判定，实现准确的影像肿瘤分期，进一步指导治疗方案制订。

本次大赛面向全社会高等院校、科研单位、医疗机构、企业等科研工作者、学生及自由职业者开放报名，经历初、复、决的赛程，最终每个赛道将决出冠亚季军。