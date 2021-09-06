全国新冠疫苗接种剂次超21亿

新华社北京9月5日电（徐鹏航、邱冰清）国家卫健委9月5日通报，截至2021年9月4日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗210038.7万剂次。

国家卫健委有关负责人表示，要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，筑牢“外防输入、内防反弹”的坚实屏障，坚决巩固来之不易的防控成果。

“当前随着德尔塔变异株的流行，全球疫情大幅反弹。”国家卫健委疾控局副局长吴良有说，秋冬季的到来进一步增加了疫情防控的难度，接种疫苗是预防新冠肺炎疫情的有效手段。目前，我国新冠病毒疫苗接种工作总体进展顺利，下一步，将继续做好新冠病毒疫苗接种的各项工作。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆提示，新冠病毒疫苗完成全程接种才能产生更好的免疫效果、保护效果。他建议，还没有完成全程免疫的受种者，一定要按照程序，及时完成接种。

专家建议，在接种疫苗的同时，公众仍然需要做好个人防护，要继续坚持戴口罩、勤洗手、少聚集等良好的卫生习惯。