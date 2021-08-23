缓解看病难，院士经验为基层医生“云赋能”

1万多种

在长达7年的时间里，由院士领衔、上千名科研人员共同参与的57支研究团队，完成了超过10万个诊疗因子的建设和标注，覆盖了1万多种疾病。

优质的医疗资源历来是稀缺资源。如今，借助人工智能和互联网，一名初出茅庐的医生在确定病因、对症下药时，也能得到数位院士专家的指点，让身处偏远地区的患者同样享受到优质医疗服务。

这得益于近7年来，大专家.COM不断研发的一套具有完整自主知识产权的整合诊疗智能决策支持系统——“医生云”。据悉，大专家.COM是一个由中国两院院士及多名国家级学科带头人共同发起构建的医学服务平台。

“云指导”提升基层诊疗水平

在黑龙江省大庆市的一家医院里，一位年轻医生正在认真研究患者的情况。该患者一个月来反复腹痛、大便出血。经初步检查，医生做出慢性结肠炎的判断。

但慢性结肠炎的病因和病变各不相同，能否进一步锁定目标，医生不禁皱起了眉头。为此，他打开一个软件，并上传了患者的相关资料。很快，软件给出了诊断意见：除了慢性结肠炎，不排除有溃疡性结肠炎的可能性。接着，软件又给出了诊断思路、指标特征和治疗思路。

这款帮助医生做出诊断的软件，就是“医生云”。在国家提倡分级诊疗、缓解看病难的背景下，提升基层医院医生的医疗水平，成为医疗领域专家关注的话题。大专家.COM正是由此出发，以“让医生成长不再难”为己任，以中国工程院院士钟南山、樊代明为首的百位院士专家共建的MedBrain研究团队，吹响了中国基层医疗水平提升的集结号。

从2014年开始，院士专家团队根据疾病基础特征、遗传指标、未病管理、慢病管理、内科诊疗、外科诊疗、医药研究等领域，分别从事了不同疾病的诊疗模型构建。他们毫无保留地向诊疗模型贡献了多年来的诊疗案例、数据和经验。在长达7年的时间里，由院士领衔、上千名科研人员共同参与的57支研究团队，完成了超过10万个诊疗因子的建设和标注，覆盖了1万多种疾病。

“AI+医疗”破解分级诊疗难题

从面向医生培训，到基层、到院士的多级病例诊断体系，大专家.COM利用诊疗模型的构建，尝试了一系列服务。最新完成的整合诊疗智能决策支持系统“医生云”，是诊疗模型从信息化、知识化向智能化的转变，也是其落地应用的关键一步。

在“医生云”上，基层医生仅需输入患者基本信息及症状、指标等数据，系统即可基于MedBrain给出诊断思路、治疗方案、医学要点和知识疑点在内的诊疗建议。对于基层医生来说，“医生云”上57支院士专家团队不仅能协助进行诊疗决定，还能从中汲取院士专家的智慧，不断提升自身水平。对患者来说，人工智能赋能医疗诊断，意味着更精准的诊断和更有效的治疗。

当系统智能问询遇到无法解答的疑难杂症时，系统就会进入智能分级教育模式，通过医联体内部各级医生和MedBrain院士专家团队的分级连接，将疑难杂症直接送到各位院士专家手里。这意味着，一位远在偏远地区的患者，也能得到来自北上广的三甲医院科室主任的直接诊断。

据悉，目前“医生云”已申报发明专利100余项、PCT国际专利8项和商业秘密保护12项，并于2020年列入上海市新基建重大项目。“医生云”还将进一步完善诊疗模型，让疑难杂症无处遁形。