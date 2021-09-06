编者按：作为威胁我国国民健康的“三大杀手”，一直以来，冠心病、脑卒中和肺癌都是医学专家们的主要攻克对象。近年来，越来越多的新技术、新理念被应用到这些疾病的诊疗过程中，帮助医生为更多的患者延展生命长度，提升生命质量。为此，人民网联合国家卫生健康委人口文化发展中心，推出系列视频报道，介绍疾病科普知识和医学领域前沿技术，展望未来医疗趋势。

第三期：肺癌早发现早治疗 新“武器”不断出现

肺癌是对人类健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一，早发现、早治疗仍是降低肺癌死亡率最有效的办法，目前有哪些新技术、新手段呢？围绕这些疑问，中国医学科学院肿瘤医院胸外科副主任谭锋维、中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科主任医师段建春、中国医学科学院肿瘤医院影像诊断科主任医师吴宁、中国医学科学院北京协和医院核医学科主任霍力向广大网友进行了分享。

肺癌死亡率高，早期症状不明显

肺，就像是一颗生长在人体里的大树，肺癌的出现，使本来茁壮的“大树”失去了生机。

据世界卫生组织(WHO)国际癌症研究机构(IARC)数据，在2020年全球996万癌症死亡病例中，肺癌占据180万例，远超其他癌症类型。

肺癌死亡率高

根据原发性肺癌诊疗规范（2018年版），从病理和治疗角度，肺癌大致可以分为非小细胞肺癌和小细胞肺癌两大类，其中非小细胞肺癌约占80%～85%，其余为小细胞肺癌。如果没有特别说明，肺癌指代非小细胞肺癌。大量的流行病学研究表明，肺癌发生的主要危险因素包括吸烟和被动吸烟、室内污染、室内氡暴露、室外空气污染、职业因素、肺癌家族史和遗传易感性等。

谭锋维介绍，肺癌有一些症状，如咳嗽、咳血，痰中带血，晚期还会引起一些部位的疼痛。但这些症状没有很好的特异性，很多良性疾病也会出现。

“光靠症状不足以诊断肺癌，还需要有很多辅助检查的手段。”谭锋维指出。

治疗方法多样，可按严重程度选择

“目前肺癌治疗有很多的方法，可以根据肺癌的类型以及程度（分期）来为患者选择合适的方法。”谭锋维指出。

对于I-II期肺癌患者，手术是治疗的首选方案。谭锋维称，传统的开胸手术要大约30厘米左右的一个切口，有的切口甚至还要断掉肋骨。最近采用单孔胸腔镜微创手术，只需一个3-4厘米的切口。

胸腔镜微创手术

如今，虽然肿瘤切除手术变得越来越复杂，但外科手术的切口却越来越小，手术的速度也越来越快。

对于已经发生转移的晚期患者等不适合做手术的患者，放射、化疗以及靶向治疗和免疫治疗是治疗策略的首选。

对此，段建春介绍，放射治疗是通过物理射线的手段，把射线聚焦在肿瘤部位，然后达到对肿瘤杀伤的作用。而化疗主要是内科医生比较擅长的一种化学药物的治疗，大部分都是静脉输液。

改善患者生存状况，新型疗法被用于临床

近十年来，靶向治疗和免疫治疗两大新型抗肿瘤疗法被不断用于临床。免疫治疗是通过增强机体的免疫功能或利用各种方法重启免疫系统对肿瘤细胞的识别和杀伤作用，来达到抗肿瘤治疗的目的。靶向治疗则是针对致癌细胞特异的靶点，进行靶向特异性的抑制，从而达到治疗肿瘤的目的。

“通过这两种治疗方式，使肺癌患者的生存实现很大的改善，肺癌患者的生存期也会越来越长。”段建春表示。

靶向治疗和免疫治疗应用于临床

肺癌治疗漫长且复杂，医生需要确定病灶，进行良恶性鉴别，制定治疗方案，准确判断每一阶段肿瘤的治疗效果和发展情况，这都离不开核医学分子影像。“正电子设备即PET显像可以在肺癌诊疗的各个环节发挥作用。”霍力介绍，PET属于核医学分子影像，目前主要的临床应用领域就是肿瘤显像。医生根据检测出的肿瘤的数量、体积、代谢以及肿瘤内部结构的变化，能更早地判断现有治疗方案是否适合患者，以便做好下一步的诊疗规划。

核医学分子影像技术

降低肺癌发病率，早防早筛是关键

吴宁指出，早期发现和早期治疗是降低肺癌死亡率最有效的办法。“病人来就诊的时候，肿瘤60%或者70%以上都是中晚期了，所以治疗效果就差了，5年生存率也不足20%。而如果是I期的话，治疗后5年生存率可以达到70%甚至80%以上。”吴宁称。

低剂量螺旋CT筛查

低剂量螺旋CT就是肺癌预防和早筛的重要手段。吴宁解释，低剂量就是把日常病人做检查的x射线量明显降低，但又不漏掉肺的结节和其他的病变。低剂量CT已经证明对人的损害几乎可以忽略不计，而且是在允许的范围内。

近年来，专家们一直在探索更多的分析手段，提高肺部结节的鉴别诊断准确度，从而降低不必要的过度治疗。吴宁也希望未来肿瘤标志物能够对肺癌的早筛起到更大的作用。

第一期：早防早治 为冠心病患者打通生命“补给线”

第二期：急救、治疗、康复，全面打响脑卒中“反击战”