遏制商品过度包装，“新国标”要“强执行”

外表越来越“豪华”，包装袋比里面的商品还多……市场上部分食品和化妆品企业对产品重“颜值”轻“品质”的过度包装现象屡禁不止，并将成本转嫁到消费者身上，既浪费了资源，又增加了消费者负担，更对环境造成了污染。日前，国家市场监管总局召开新闻发布会，就近期发布的《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准进行说明，新标准将于2023年9月1日正式实施。

商品过度包装，近年来屡禁不止，成了不少行业的“潜规则”。比如茶叶、月饼、粽子、外卖等等，很多商品都受到过度包装之风的裹挟。商品过度包装，造成了巨大的资源浪费，包装再精美最终还是会变成垃圾，从而还会制造大量垃圾，这既造成包装浪费，还带来包装物污染。商品过度包装还让消费者“买椟还珠”，好看不实用的过度包装，最终还是会让消费者“埋单”。经过过度包装的商品，价格上涨，性价比低，所以，过度包装损害的还是消费者权益。

在过度包装的不良风气影响下，一些商家舍本逐末重“颜值”轻“品质”。商品的“颜值”是越来越高了，但这并不利于产品质量的提升，一些商家将经营的重心由商品本身转向了外包装，却忽略了商品质量，导致出现商品“中看不中用”的问题。

虽然近年国家标准委陆续制定出台了《限制商品过度包装通则》《绿色包装评价方法与准则》等十余项国家标准，但由于缺乏具体法律条文支撑，没有明确罚则，相关标准不够明确、细化，都导致相关标准并未真正落到实处，没有有力的“紧箍”对商品过度包装现象形成制约。

现在国家市场监管总局针对商品过度包装问题出台强制性标准，就有利于弥补存在的法律漏洞。比如新标准规定了包装空隙率、包装层数和包装成本要求，以及相应的计算、检测和判定方法。细化标准就有利于相关部门执行。

新标准为企业和市场设置了两年过渡期，这是考虑到新标准发布后，食品和化妆品生产企业需要根据新标准要求，对产品包装进行合规性设计，同时需要消纳库存包装以及待售商品，尤其是化妆品类商品保质期长，流通环节消纳周期也相对较长。

在过渡期间，企业要能尽快整改达标。在两年的过渡期间，监管部门对于过度包装问题也不能坐视不管，相反还要加大监管力度，对商品过度包装问题要加大惩治力度。另外，消费者也要理性消费，对商品过度包装说不，自觉抵制商品过度包装之风。

要根治商品过度包装“顽疾”，不仅仅要有更为对症下药的国家标准，关键还需要监管部门守土有责，有了“新国标”，还要有“强执行”，要对商品过度包装“动真格”，让相关标准落实到位。只有这样，对消费者、商业生态环境、自然生态环境都有害无益的商品过度包装现象才能得到有效遏制。