北京：8家医院可开小儿“明星小药”
孙乐琪
今年，本市进一步推动市属医院院内医疗制剂的联动。昨天，市医院管理中心宣布，朝阳医院、同仁医院等8家医院可购买首都儿科研究所及北京儿童医院的“明星小药”。
首儿所、北京儿童医院的肤乐霜、水合氯醛胶浆、复方钙颗粒等专门针对儿童研制的医疗机构院内制剂，在患儿家属中人气颇高，很受欢迎。但不少家长反映，每次开药只能到这两家医院，还需要长时间排队。为进一步解决院内制剂跨院调剂的难题，缓解患儿家长们的用药困扰，市医院管理中心协调市药监局，在符合法规要求的情况下简化有关程序，完成医院制剂的跨院联动使用。通过资源整合、制剂互通，让更多患儿可以享受到市属医院优质医院制剂资源，更多的家长可以就近拿药，提高看病效率，并更好地满足市属医院对儿科特殊制剂的用药需求。
据悉，市卫健委、市医管中心从2018年起，打造了紧密型儿科医联体，医联体医院内儿科制剂互通。今年在此基础上，扩展了儿科医联体外的部分市属医院院内医疗制剂联动。
可买到儿科“明星药”的8家医院
朝阳医院
同仁医院
天坛医院
世纪坛医院
佑安医院
积水潭医院
地坛医院
清华长庚医院
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