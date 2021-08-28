家门口看上专家号（民生小事这样解决（62））

“那么麻烦干啥？咱们镇上的卫生院，就能看上省里的专家号！”朋友一句话，让正准备动身去海口大医院看病的周潮洪定住了身。

“当真？”老周将信将疑。“当真！”朋友确认。

这段时间，老周总感觉眼前有黑影，几天不见好。带着疑虑，他找到琼海市中原镇中心卫生院眼科医生陈静求证。陈静告诉他，院里去年配了眼底镜，拍的片子通过5G信号上传到服务器，海南省眼科医院的专家远程会诊，跟面对面一个样。现在卫生院得到省里9家大医院诊断中心的支持，半年时间里，通过5G远程门诊累计接待患者超过2000人次。

这下老周放了心。前后不到10分钟，专家的诊断结果就出来了：患的是高血压诱发的玻璃膜疣。按着专家处方用了药，没几天，症状就得到缓解。

老周掰着指头算了一笔账：去一趟海南省眼科医院，坐车加上排队、看病的时间要一天，往返的路费是80元，两顿饭20多元，折腾一趟要多花100多元，现场挂不挂得上专家号还难说，网上预约自己又不会。“在家门口看病，省钱又省心，多好！”

去年11月，海南启动了基于5G物联网的基层医疗卫生机构能力提升工程项目，以实现“小病不进城、大病不出岛”为目标，着力构建“15分钟城市健康服务圈、30分钟乡村健康服务圈”。目前，已有340家乡镇级医院和2600余家村卫生室安装5G远程医疗设备，累计使用4.7万次。