网上看病预约要防“黄牛”抢号

居住在中部某城市的读者周女士，最近来信讲述了自己的烦心事。前段时间，她犯了胃病，到当地医院就诊，病情没有得到好转。于是，她准备去北方某大城市知名三甲医院挂号，进一步检查治疗。

“听朋友说，线上预约挂号很方便，适合去外地看病的人。”周女士说，这家知名医院每天上午9点放号，她每次都准时守在手机边。“奇怪的是，总是挂不上号。不是显示‘您的请求正在处理中’，就是‘当天已无号’。”

一个多月过去，周女士的胃经常疼。有人建议她找“黄牛”。

去年以来，受疫情影响，多地医院暂停了一段时间的线下挂号业务，推出线上预约服务，要求实名认证。按理说，“黄牛”很难再通过连夜排队、插队抢号等手段囤积号源了，更多患者能公平挂到号。可是，本报读者来信版近日收到多封来信，反映网上挂号难的问题。

为何还会出现挂号难？“黄牛”还抢号吗？记者在北方某大城市的一家知名三甲医院进行调查。

“挂不到号找我，绝对靠谱！”医院门口，一个自称“老宋”的中年男子看记者停留了不少时间，主动凑上来悄悄耳语。

“消化科的专家号，能挂上吗？”记者询问。

“能啊！只要医院里有的专家，都能挂上。除了挂号费，另加600元钱就行。”“老宋”信誓旦旦。

知名三甲医院的专家号十分紧俏，线上掐着点也很难抢到。而“黄牛”是怎么抢到的？

“现在跟以前挂号不一样，大多网上操作，APP、微信、挂号机都得学。”说话间，“老宋”颇有些自得，“一方面，靠我们自己开发的抢号软件，另一方面，雇人抢号，人越多，抢的号也多”。

记者在医院挂号区看到，1个黄牛占着3台挂号机，面前摆着5部手机，正频繁地操作。据“老宋”说，他是趁着医院放号，正在帮别人抢号。

问及如何应对实名认证，“老宋”说：“这个简单，把你的异地就医账号告诉我，记得提前把密码设置成123456。”

交出异地就医账号和密码，个人信息安全怎么保障？“老宋”解释：“大家都这么做，有啥不放心。要是不给密码，我们登录账户还要手机验证码，岂不更有安全风险？”

看记者犹豫，“老宋”又翻出几段微信聊天记录，对记者进行展示，并且一再说，“干这行快10年了，你尽管放心”。

针对“黄牛”利用新技术线上抢号问题，中央党校（国家行政学院）公共管理教研部副教授易丽丽建议，应依法加大对“黄牛”的打击和惩处力度，医院也要强化技术支撑，提升信息化管理水平。比如，拓宽放号渠道，升级挂号系统，通过大数据技术分析不同科室、专家预约情况，动态调整重点号源，让放号比率更合理、方式更科学。与此同时，加强自身建设和医生队伍管理，流程上可以在首诊后直接约诊，既能避免复诊患者再次挂号，也能遏制“黄牛”钻空子。

“‘黄牛’抢号问题，说到底还是优质医疗资源分配不均。”易丽丽表示，近些年，不少地方推行分级诊疗和医联体模式，有利于患者就近看病、享受远程医疗便利，期待更好推广，避免患者扎堆到大城市大医院，减轻就医负担。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 08 版）