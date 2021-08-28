本轮疫情已经得到有效控制

本报北京8月27日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制27日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至8月26日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过20亿剂次，完成全程接种的人数达到8亿8943.9万人。全国有26个省份和新疆生产建设兵团全域为低风险地区，中高风险地区下降到38个。目前，我国本轮疫情已经得到有效控制。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，全国层面发生大规模疫情的风险得到有效遏制。接下来，要认真反思，切实采取措施，持续加强疫情防控相关法律和传染病防控知识的宣传普及。

“可以明确地说，新冠疫苗在本轮疫情控制中起到了作用。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟说。

针对是否需要接种加强针，郑忠伟表示，研究结果发现，接种加强针能够提升疫苗的保护效果。专家分析认为，对于输入风险高的海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等工作人员，免疫功能相对较低的人群以及由于工作、学习、交流要去境外疫情高风险地区或者国家的人群，在完成免疫程序6个月后，可以开展加强接种。但现阶段是否要对全人群开展加强免疫，还待进一步研究，要根据疫情的情况做出综合的研判。

目前，全国多地各大中小学已陆续开学，教育部近期连续印发相关通知和提醒，要求各地认真做好疫情防控和秋季学期的开学工作。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，秋季学期开学以及开学之后，要确保正常的教育教学秩序，同时严格落实好各项防控措施，进一步做好应急预案及其落实。