一支新冠疫苗的千里之行

四川甘孜疾控中心的工作人员黄亮接手疫苗后再出发，行车前往甘孜州的偏远县乡。

北京科兴的生产流水线在加紧生产疫苗。

运送疫苗的冷链车在厂区装货，发往全国各地。

为了让疫苗尽快送达四川甘孜，这辆冷链车由两位司机轮班驾驶、昼夜不停。图为司机刘思在驾驶途中。

司机刘思（右一）向四川甘孜州疾控中心工作人员交接疫苗。

抵达稻城后，黄亮（右）与稻城县疾控中心工作人员对接疫苗信息。

稻城县群众在接种点有序接种疫苗。

在四川甘孜州稻城县疫苗接种点，工作人员为准备接种人员登记信息。

近日，国家卫健委的一场场发布会，公布着全国新冠疫苗接种的最新数字，显示出疫苗接种的“中国速度”。疫苗接种提速的背后，是疫苗研发、生产、运输、疾控部门以及各地群众的努力与配合。每天都有新冠疫苗从生产厂家发往全国各地，物流人员翻越高山、跨过险滩，将疫苗快速、安全地送达各地疾控部门。

让我们跟随一辆疫苗运输冷链车，体验一支新冠疫苗的千里之行——

近日，负责新冠疫苗运输的冷链车司机芦艳会和刘思，驾驶车辆从北京科兴中维生物技术有限公司厂区出发。他们这次的任务是把一批疫苗运往距北京2000多公里的四川省甘孜藏族自治州。

为了保证疫苗按时按质到达，两位司机轮流开车。历经40多个小时的行驶，芦艳会和刘思准时到达甘孜州疾控中心，与当地疾控中心的工作人员交接疫苗。

紧接着，甘孜州疾控中心的工作人员黄亮，将北京来的疫苗送往偏远县乡。为了在第二天傍晚前到达最远的县乡，黄亮连夜出发，翻越海拔4000多米的折多山，途经大渡河，顺着318国道一路向西驶抵甘孜州稻城县。就这样，稻城县群众在疫苗接种点顺利接种上了新冠疫苗。

一隅不安，举世皆危。面对新冠肺炎疫情，中国在国内疫苗接种加速大规模推进的同时，已对外提供新冠疫苗和原液超8亿剂，展现出负责任的大国担当，向世界传递出信心与希望。

（本版图片均由新华社记者 彭子洋 陈钟昊摄）