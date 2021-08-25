郭云沛：县级医院发展要注重“医”“药”两条战线

近日，由中国县域医院院长联盟、中国医学装备协会共同发起和筹备的“2021‘健康中国·健康县域’中国县域健康大会”在苏州国际博览中心开幕。中国医药企业管理协会名誉会长郭云沛表示，广大医药企业应该竭尽全力支持县域卫生健康发展。

中国医药企业管理协会名誉会长郭云沛在会上发言（受访者供图）

郭云沛认为，要缩小县域人口占比与医疗资源占比和县域医院机构就诊人次占比的差距，必须抓好县级医院建设。“县级医院具有承上启下的重要作用，是对接城市三级医院，打通乡村基层医疗机构的枢纽，而县医院院长则是落实基本医疗卫生制度的抓手和带头实践者。”

郭云沛指出，县级医院在发展过程中，“医”和“药”是解决基层群众“看病难、看病贵”不可偏废的两条战线，要注重两条战线相辅相成。医务工作者和医药从业者是医药卫生体制改革的参与者和实践者。而广大医药企业不仅要为基层及时有效地提供高品质、低价格的药品医疗器械，还要积极投身于健康扶贫行动，为优质医疗资源下沉县域贡献力量。