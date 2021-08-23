关于德尔塔毒株及疫苗接种，钟南山张伯礼有最新研判

最近，来势汹汹的德尔塔毒株挑动了各方神经。国产疫苗作用怎样、中医对此疗效如何，再次成为民众关注的高频话题。

8月20日，第五届中国-阿拉伯国家博览会大健康产业论坛暨第三届“互联网+医疗健康”应用大会在宁夏银川召开，钟南山和张伯礼院士分别在线上、线下进行了主旨演讲，分享抗疫经验，回应当前热点。

注射疫苗后的总体保护率是59%

“疫苗打完多久会出现免疫功能下降？以相关国家的数据来看，这个时间是半年。”钟南山说。

他指出，多数国家在今年6月份新冠肺炎感染病例都呈下降趋势，但最近以色列、英国、美国、伊朗等国却都在增加，“这说明又有一波新的传播风要到来了”。

那么，国产病毒灭活疫苗效果如何？

“我们基于对2021年广州新冠病毒德尔塔变异株暴发疫情的研究发现，打了疫苗是有保护作用的：总体保护率是59%，对中度患者是70.2%，对重症患者则是100%。”钟南山称该最新研究成果刚刚发表在期刊《新发微生物与感染》上。

对于疫苗注射后的有效期能维持多久，钟南山重点给出全球疫苗接种率最高的以色列的数据。1—4月，该国使用的辉瑞疫苗保护效力达到95%，随着接种率的提升，新增病例迅速下降。然而到了6—7月，辉瑞疫苗的保护效果急剧下降至39%，新增病例显著增加。

“这说明疫苗打到一定程度，效力就下降了。”钟南山介绍，目前全病毒灭活疫苗或mRNA疫苗（2剂）注射后6个月加注1剂原疫苗，各国都在进行实践。“我国的最新实践是，打了两针疫苗，抗体水平6个月后降到较低，但第三针后发现又明显增加”。

“最新的实验资料证明，打了加强针后，抗体水平差不多能增加10多倍。这是看起来很有希望的增加免疫的办法。”他说，特别是成人加强免疫，抗体水平增加20倍以上；老人效果更明显，能增加30倍以上。

中医对整个传染病都有总体把握

张伯礼指出，德尔塔属于湿毒，如今的中医抗疫，不仅仅针对病毒，对整个传染病都有总体把握，这只是一次新的实践而已。

“中医认为，湿病起病很温和，可以突然地急转直下，同时湿多怪病，变化多端，病程又很绵延，不好治愈。新冠肺炎的发生符合湿毒疫的这些特征。”他说。

他进一步解释道：“德尔塔病毒暴发后，我们非常关注它的主要表现。南京雨水多，它是湿重于热，而到了武汉，今年8月份以前干热少雨，它又是热重于湿。虽然有不同表现，但是，德尔塔的主体还是湿毒。”

西医关注病毒，中医更关注症候。这一观点张伯礼曾经提过，此次他又比喻说明。

“一个屋里有点垃圾，招虫子了，西医研究杀虫剂。我说我们中医不研究杀虫剂，也不研究虫子，我们研究垃圾。把垃圾清理了，屋里干净了，不就不招虫子了吗？”

张伯礼把它称为歧途同归，“这一年多来，我们一直在做这个工作”。

这次新冠疫情防控中，中西医结合、中西药并重是我国的一大特点。张伯礼表示，与“一带一路”各国分享抗疫经验，中国首当其冲，“我们是闭卷考试，我们考完了以后，把经验向世界分享。”

自去年3月25日以来，我国已经组织60多场次线上会向世界各国介绍抗疫经验，同时捐赠药品、派遣医疗队，表现出了国际担当。

中国的强力控制是很重要的经验

“传播链统计显示，德尔塔病毒一个可以传4个，第二代4个传16个，以这样的比例增加，经过几代后会大量传播。因此现在的策略不是治疗，最关键的是切断它的传播。这是一个很主要的指导思想。”钟南山指出。

世卫组织总结不同国家防控新冠肺炎疫情的四种方案，分别是强力控制、压制、遏制和不采取有效措施。钟南山说，中国经过强力的控制，效果很明显，这是很重要的一个经验。他以广州此次控制德尔塔病毒经验为例，并对该市采取的措施表示非常认可。

目前，全世界都采取通过疫苗接种达到群体免疫的办法，中国要达到怎样的水平才能实现“群体免疫”？

钟南山称，这不但与疫苗的有效率相关，还要看病毒的传播系数。“中国疫苗的有效率大概是70%，需要全部人口的80%以上接种疫苗，才能够建立一个有效的群体免疫。”

他预计，我国疫苗接种率大概到今年年底可达80%以上，而在全世界实现群体免疫，需要2—3年的全球协作。

张伯礼总结去年武汉重症救治经验时称，“中西医结合发挥了重要作用，而且我国重症率比较低，与及早地干预和救治有密切关系，与后期比较重视康复，也有很大关系。”

“中药和西药优势互补，协调发展，是我国卫生健康的协同优势。我对‘健康中国’的建设非常有信心。”他说。(记者 王迎霞 实 习 生 赵 媛)