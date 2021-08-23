听说早餐绝对不能吃这四种食物？

早餐是每天的第一餐，对膳食营养摄入、工作学习效率和健康状况至关重要，早餐的食物应该品种多样、合理搭配。但是，最近网传称早餐不能吃茶叶蛋、无花果、红薯和香蕉，事实果真如此吗？接下来我们逐个分析。

茶叶蛋影响钙、铁吸收？

其实影响不大

在制作茶叶蛋的过程中需要在煮鸡蛋时加入茶叶、酱油等来给鸡蛋上色提味。由于茶叶中含有生物碱类物质，而这类物质会和鸡蛋中的钙结合，降低鸡蛋中钙的生物利用率。从这个角度上说，茶叶蛋确实会降低营养。

但实际上，煮茶叶蛋时，用的茶叶量有限，同时生物碱类物质的量也有限，对于钙的吸收并不会产生大的影响，更不会导致骨质疏松。另外，茶叶中还含有单宁、鞣酸等物质，会和鸡蛋里面的铁结合，降低铁的吸收率。但是鸡蛋中的铁本来吸收率就不高，也不是铁的主要来源，所以，大可不必为这个方面担心。茶叶蛋可以提供丰富的蛋白质，需要注意的是蛋黄中含的胆固醇较高，但适量吃茶叶蛋并不会对健康造成危害。建议每天不超过一个茶叶蛋，而且最好现煮现吃。

无花果含糖高会导致肥胖？

大多是葡萄糖和果糖

无花果的营养成分丰富，根据《中国食物成分表（2009）》，每100克无花果可食部分含有能量65千卡，蛋白质1.5克，脂肪0.1克，碳水化合物16.0克，膳食纤维3.0克，多种维生素如胡萝卜素30微克、维生素C2毫克、维生素E1.82毫克，丰富的矿物质如钙67毫克、磷18毫克、钾212毫克、硒0.67微克。

总的来看，无花果富含维生素、矿物质等。无花果中的营养物质具有一定的健康功效，包括抗氧化、抗癌、抗肿瘤、增强免疫力等功能。无花果含的碳水化合物（糖）是16克/100克，其中的糖大多是葡萄糖和果糖，如果不是长期大量食用是不会引起肥胖的。

烤红薯会增加肠胃负担？

膳食纤维反而防治便秘！

红薯是我们日常生活中特别常见的一种食物，可以蒸着吃、煮着吃还可以烤着吃，可以直接吃，也可以熬粥……

红薯中含有多种人体所必需的营养素，还含有丰富的膳食纤维。膳食纤维可以促进肠胃蠕动，防治便秘，加快排泄体内有害毒素。烤红薯时，要采用干净卫生的用具，可以用微波炉、烤箱等，就不会产生致癌物。在吃烤红薯时，不吃烤煳了的皮，把红薯皮剥掉后再吃。

空腹不能吃香蕉？

正常量不会引起“高镁血症”

空腹不宜吃香蕉的理由是香蕉含镁较高，空腹吃香蕉可导致血镁增高，影响心脏功能。这种说法看似有道理，其实经不起检验。

首先，根据《中国食物成分表（2009）》，每100克香蕉可食部含有镁43毫克，一个正常成年人即便是一次进食200克，镁的含量也只有86毫克，仅为每日推荐摄入量（330毫克）的四分之一，不可能会引起高镁血症。

其次，食物镁的吸收率也是随人体镁的营养水平发生变化的，也就是说，当人体镁的营养水平充足时，肠道对镁的吸收率也就自然降低，同时镁的排泄也会加速，是不太可能因为一次摄入富含镁的食物而导致血镁水平急剧升高的。所以，空腹是可以吃香蕉的。

总而言之，没有不好的食物，只有不好的选择和搭配，均衡和适量是食物选择和摄入的基本原则。

文/马博士健康团 郭凯威硕士生