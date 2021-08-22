各地疫情速览：8月21日新增确诊病例32例 其中本土病例4例

人民网北京8月22日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例32例，其中境外输入病例28例（上海9例，云南7例，广东6例，湖北2例，北京1例，天津1例，河南1例，四川1例），本土病例4例（上海3例，江苏1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例70例，解除医学观察的密切接触者1706人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例746例（其中重症病例11例），无现有疑似病例。累计确诊病例8084例，累计治愈出院病例7338例，无死亡病例。

截至8月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1748例（其中重症病例30例），累计治愈出院病例88247例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94631例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1157386人，尚在医学观察的密切接触者37918人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察19例（境外输入12例）；尚在医学观察的无症状感染者508例（境外输入421例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28031例。其中，香港特别行政区12052例（出院11762例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15916例（出院13581例，死亡828例）。

8月21日0—24时新增本土病例情况：

上海新增本土确诊病例3例 为浦东机场境外货机作业人员

据上海市卫健委消息，8月21日，对8月20日2例本土确诊病例已实施集中隔离观察的密切接触者，连夜排查发现3例新冠肺炎病毒核酸检测阳性。

经市专家组会诊，结合流行病学史、临床症状、影像学表现和实验室核酸检测结果，3例均被诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），目前已转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗。3例病例的具体情况如下：

病例3，为浦东机场境外货机作业人员，男，45岁，居住于浦东新区盐朝公路798号锦江之星（东海镇店），是8月20日确诊病例2的同事。该病例已全程接种新冠疫苗。

病例4，为浦东机场境外货机作业人员，男，45岁，家庭地址为浦东新区祝桥镇千汇路280弄千汇苑一村小区；居住于浦东新区盐朝公路798号锦江之星（东海镇店），是8月20日确诊病例2的同事。该病例已全程接种新冠疫苗。

病例5，为浦东机场境外货机作业人员，男，45岁，居住地址为浦东新区祝桥镇千汇路1000弄祝和苑北区，是确诊病例4的密切接触者。该病例已全程接种新冠疫苗。

江苏新增本土确诊病例1例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月21日0-24时，江苏新增本土确诊病例1例（扬州市报告），为普通型，在定点医院隔离治疗。

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