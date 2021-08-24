医生，我中风了？不！是耳朵里长石头了

“闺女，我头晕、腿软，是脑中风了，快回来送我去医院吧……”

“妈，您别急，躺在床上别动，我马上回来！”

这次，我真是一名“风一样的女子”，飞到了母亲身边。作为一名神经科护士，立刻检查妈妈情况：头晕、头痛、恶心，双腿发软！但是，脸没歪、嘴能说、胳膊和腿还能动。

排除脑中风可能！

那我母亲的这种情况又到底是怎么回事呢？其实，我妈妈得的是“耳石症”，医学专业名字叫“良性阵发性位置性眩晕”。

耳石症和脑中风的区别 耳石症，通俗点说就是耳朵深处，有三个能感受身体位置的管子，进来了一个小石头，出现头晕的症状。

耳石症最主要的症状就是：一动二转三短暂。“一动”，就是头一动，人就转；“二转”，就是强调症状是“天旋地转”；“三短暂”，即每次发作时间不超过1分钟！

而脑中风是脑子里的血管突然破了，或者被堵住了。其最主要的特征可以通过“三看”来判断。“看脸”：脸歪、嘴歪；“看说”：说不不利索，说不清、道不明；“看走路”：手脚无力，行走困难！

耳石症和脑卒中如何治疗 如果怀疑是耳石症，且耳石症之前已确诊，那么建议在家平卧休息；如果仍不缓解的话，可以去医院找专科医生手法复位，把石头从管子里请出去。若是初次犯病，一定要去医院检查，建议家人陪护，避免自己开车，因为头晕发作时间短暂，容易轻视病情。

但如果遭遇“脑中风”，一定记住“三抢”：抢时间打急救电话；抢时间送医院；抢治疗最佳时机，是发病后三小时内。

此外，在去医院前和去医院的路上要谨记“病人静，家属忙”这个原则。也就是，病人卧床休息，保持安静；家属详细准备病史，比如病人发病的时间、具体症状等等。

切记，一定不要给患者服用一些不能确定效果的药物，以免出现药物的不良反应，增加治疗麻烦。

说到这里，您应该对这两种疾病有一些初步的了解。但是，头晕病情千变万化，全都关乎您的健康，如果都是初次出现的话，还是建议您第一时间去医院，寻求医生的帮助。

文/范琳 （首都医科大学宣武医院）