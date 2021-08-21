国民养老保险 “补全”现有养老保险

第十家专业商业养老保险公司来了，17家企业拟共同成立国民养老保险公司。中国保险行业协会8月19日在其官网发布《关于拟设立国民养老保险股份有限公司有关情况的信息披露公告》。公告显示，拟设立的国民养老保险股份有限公司注册资本111.5亿元人民币，发起人共有17家公司，包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、中邮理财等。

根据公告，国民养老保险股份有限公司发起人共有17家公司，梳理后可以发现，理财子公司投资国民养老持股比例合计达66.81%。其中，工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、北京市基础设施投资有限公司、国新资本有限公司各出资10亿元，持股比例均为8.97%；中邮理财出资6.5亿元，持股比例为5.83%；信银理财、招银理财、兴银理财、民银金投资本管理(北京)有限公司、北京熙诚资本控股有限公司各出资5亿元，持股比例均为4.48%；华夏理财和中信证券投资各出资3亿元，持股比例均为2.69%。此外，泰康人寿和中金浦成投资有限公司各出资2亿元，持股比例均为1.79%。

商业养老保险是指以养老保障为目的的年金保险，是为了预防被保险人因寿命过长而可能丧失收入来源或耗尽积蓄而进行的经济储备。据公告披露，国民养老保险的业务范围包括商业养老计划管理业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务等。

公开资料显示，我国有9家专业商业养老保险公司，均为保险集团的子公司，无论从体量和规模均不及拟设立的国民养老保险公司。据业内人士透露，监管部门一直有意设立一家养老保险公司，作为现有养老保险体系的补充。此次拟设立的国民养老保险公司有望加强第三支柱，丰富个人养老产品供给。