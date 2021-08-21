年轻人反复腹痛腹泻? 就诊要避两误区

反复的腹泻、腹痛、体重下降、营养不良……在这些症状的背后，有可能隐藏着炎症性肠病（英文简称IBD）的身影。

我国著名消化内科专家、中山大学炎症性肠病中心名誉主任胡品津教授近日指出，炎症性肠病分为克罗恩病和溃疡性结肠炎等，患者多为青壮年，一旦患病，对他们的生活、工作和婚恋带来严重影响。

中山大学附属第六医院大内科副主任、中山六院IBD患者公益组织创始人郅敏教授强调，年轻IBD患者在就诊和生育方面多有认识误区，其实只要采取正确的诊疗决策，仍可恢复正常工作生活，享受天伦之乐。

误区一

反复腹痛腹泻等于IBD

IBD是一种病因未明、慢性非特异性肠道炎症性疾病，主要包括克罗恩病（CD）、溃疡性结肠炎（UC）这两大类。胡品津教授表示，无论是CD还是UC，诊断没有金标准，确诊需要多学科团队合作、对临床症状和影像检查进行综合考虑。

很多人以为“有反复发作的腹痛、腹泻症状等于得了IBD ”，其实不然。炎症性肠病的症状类似腹痛、腹泻。只有通过肠镜检查，看到结肠里面的情况，才能诊断是不是炎症性肠病。大部分时候还需要病理医生鉴别病变的细微结构，甚至需要完善小肠的相关检查才能确诊。

误区二

会遗传？风险低于高血压

“得了IBD，并不等于子女也会重蹈覆辙，而且遗传风险比高血压、糖尿病等常见的慢性病要低得多。”郅敏指出，若父母其中一方患有CD或者UC，孩子患病风险分别为3%和1.6%；若父母双方都为IBD患者，则孩子患病风险上升至30%左右。而如果父母一方或双方为高血压患者，孩子患高血压的风险则达到25%和50%以上。

IBD患者中青壮年的比例较高，他们非常关心此病会不会影响生育力。“很多年轻患者担心病情和药物影响孩子的健康，因而主动放弃生育。有些人甚至连谈恋爱都不敢。”郅敏指出，其实这些想法大可不必。

“如果夫妻双方处于活动期，受病情的影响，往往容易发生营养不良，此时生育不利于优生优育。” 胡品津强调，如果双方病情处于缓解期，在医生的指导下可以孕育健康的宝宝，“我们鼓励年轻患者及早治疗，在疾病得到控制和缓解时早点完成育人大计，不要害怕！”

孕育健康宝宝这样做

记者从中山六院为IBD患者开设的生育门诊获悉，目前有数十位患者已成功升级为“爸妈”。结合他们的成功经验，郅敏建议，孕育健康宝宝要这样做：

1. 夫妻双方均为IBD患者，备孕时需重视遗传风险。

2. 建议选择疾病缓解期进行备孕，至少3个月的无糖皮质激素缓解；

3. 应尽早备孕，避免后期手术可能造成生育力下降风险；

4. 有生育需求女性，尽量避免服用沙利度胺等药物，以避免卵巢功能下降风险；

5. 孕期需遵从专科医生的指导，避免使用致畸药物。（记者任珊珊 通讯员简文杨、戴希安）