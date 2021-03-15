中风后 睡觉是个大问题

中风发生后，约75%的患者将遗留不同程度的肢体残疾、言语障碍、大小便失禁等问题。除了这些常见后遗症外，《中风》期刊近日发表的研究发现，约41%的中风或小中风患者发病后会立即失眠；约36%的患者在3个月后仍有入睡困难、睡眠较浅、多梦或嗜睡等睡眠障碍，这些问题同时又会增加他们再次中风的风险。

中日友好医院神经科主任医师刘尊敬接受记者采访时表示，中风或小中风患者睡不好的原因复杂多样，主要有两种可能：一是受损部位发生在与睡眠节律相关的脑组织区域，导致神经功能缺损，从而引发睡眠障碍；二是无论患者是否残疾，都会因中风而承受较大心理压力，产生焦虑、抑郁等情绪，白天运动量少、睡眠时间多也容易影响夜间睡眠质量。

临床中患者出现睡眠失常或焦虑等症状时，一般会通过心理疏导等方式调整其情绪行为。比如，分析患者中风原因、神经缺损可恢复程度、远期预后和再发风险等，以达到恢复睡眠、改善缺损神经功能的目的。症状较轻、远期预后较好、再发风险不高的患者，本身有一定的行动能力，自行尝试心理修复，可使睡眠、情绪等得到改善。但肥胖、神经系统损伤较重、有误吸风险或睡眠呼吸暂停的患者，照护者要注意以下几方面：

让患者右侧卧。与平卧相比，右侧卧可降低误吸和睡眠呼吸暂停的风险。不能自己翻身的患者，睡眠时需要家属或医护人员每两个小时帮其改变一次睡姿，白天每15分钟调整一次坐卧姿势。

保持环境整洁温馨。温度适宜、阳光充足、整洁的室内环境以及播放舒缓的音乐等，都有助于提高居家患者的睡眠质量，经常通风还可减少呼吸道疾病的发生。

鼓励患者参加集体活动。自卑、焦虑、忧郁等情绪容易使患者对生活失去信心，拒绝与人交流、整日昏睡，从而影响睡眠质量。家属应该鼓励患者积极参加力所能及的家庭和社会活动，多与人交流谈心。

坚持按需服药。专业医生提供的睡前用药，对有睡眠障碍的中风患者有较好的安定效果，家属要遵医嘱让他按量、按时服用。（记者 严立新）