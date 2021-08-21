各地疫情速览：8月20日新增确诊病例20例 其中本土病例4例

人民网北京8月21日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例，其中境外输入病例16例（广东4例，云南3例，北京2例，上海2例，浙江2例，天津1例，内蒙古1例，福建1例），本土病例4例（上海2例，江苏1例，湖北1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例51例，解除医学观察的密切接触者3275人，重症病例较前一日减少21例。

境外输入现有确诊病例739例（其中重症病例11例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8056例，累计治愈出院病例7317例，无死亡病例。

截至8月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1786例（其中重症病例33例），累计治愈出院病例88177例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94599例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1155895人，尚在医学观察的密切接触者38133人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察26例（境外输入21例）；尚在医学观察的无症状感染者508例（境外输入414例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28018例。其中，香港特别行政区12049例（出院11761例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15906例（出院13550例，死亡827例）。

8月20日0—24时新增本土病例情况：

上海新增本土确诊病例2例 在浦东新区

据上海市浦东新区疾控中心消息，8月20日，上海市浦东新区疾控中心报告2名在浦东机场境外货机作业区工作的人员例行核酸检测结果异常，经市、区疾控中心复核，其核酸检测结果为阳性。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，经专家组会诊诊断为新冠肺炎（轻型）病例，已转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗。

上海市疫情防控应急处置机制立即启动，市、区相关部门及时开展工作，组成联合流调专家队伍，全面开展流行病学调查、相关人员排查追踪、采样检测和隔离管控，落实相关场所及环境终末消毒等防疫措施。现将有关情况通报如下：

病例1，是在浦东机场为境外货机服务的外航机械工程师，男性，埃塞俄比亚籍，44岁。家庭住址为浦东新区川沙新镇川环南路1049弄界龙花苑小区。该病例已全程接种新冠疫苗，此前例行核酸检测结果均为阴性。

病例2，是在浦东机场境外货机作业区的工作人员，男性，45岁。现住在机场集中管理点锦江之星东海镇店。该病例也已全程接种新冠疫苗，此前例行核酸检测结果均为阴性。

8月20日18时，已排查到这2例病例在上海市的密切接触者47人，均已落实集中隔离。核酸检测结果均为阴性。

查到在上海市的密接的密接271人，均已落实集中隔离。核酸检测结果均为阴性。已排查到在上海市的筛查对象40097人，均已采样。其中，8151人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。

已对病例相关场所的物品、环境等进行采样，已检测327份样本，检测结果均为阴性。

根据目前流行病学调查，这2例确诊病例近两周内无外出旅居史，暂时没有发现该病例与国内其他地区的疫情存在关联。疾控部门正在抓紧开展基因测序。

江苏新增本土确诊病例1例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月20日0-24时，江苏新增本土确诊病例1例（扬州市报告），为普通型，以上病例在定点医院隔离治疗。

湖北新增本土确诊病例1例 在荆门市

据湖北省卫健委消息，8月20日0-24时，湖北省新增新冠肺炎本土确诊病例1例（为荆门市在隔离点密切接触者第10轮筛查中检出）。

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