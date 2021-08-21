暑期孩子意外受伤多 正确应急处理这么做

暑假已接近尾声。七、八月份以来，医院骨科接诊的儿童意外受伤病例明显增加。倒地摔伤骨折、手臂拉扯过度、脚踝卷入自行车轮……这些触目惊心的意外一旦发生在自己孩子身上，家长该如何应对？

南方医科大学第三附属医院儿童骨科主任医师孙永建提醒，在加强对孩子的安全教育的同时，家长还要掌握一些正确的应急处理措施。儿童受外伤后，不要慌乱急躁，要保持冷静，检查孩子呼吸心跳是否平稳、意识是否清醒，对孩子的伤情做初步判断，同时要第一时间拨打急救电话或者自行前往医院就医。

如果孩子发生意外骨折，会感觉剧烈疼痛，患肢肢体运动受限甚至不能活动，触痛明显，受伤部位出现肿胀以及表面皮肤变色，严重者骨折部位出现畸形等；在关节脱位和严重骨折时，一般会发生肢体变形。如果是扭伤，虽有疼痛，但仍可活动，患肢肿胀及触痛相较于骨折不太严重，休息一段时间后能够缓解。但为了明确是不是骨折，还得到医院完善相关检查，由专业的医生来判断。建议最好到正规医院的儿童骨科就诊。

孙永建提醒，如发现孩子可能发生骨折，要立即限制患肢肢体活动，切忌按揉、牵拉肿胀部位，以防加重患肢损伤。根据现场条件，家长可以对孩子的伤处进行预处理。可用木板、铝条、书本等对其进行简单的固定，固定时要暴露手指脚趾，以便观察四肢末端血液循环情况，随时调节松紧。若伤口流血较多，可临时用布条等包扎伤口，起到加压止血的作用，并立即送往医院治疗。

提醒：

避免大力牵拉幼儿手臂

值得提醒的是，在所有的儿童骨伤中，低龄孩子手肘脱臼的情况不少见，却很容易被忽略，不少意外发生在孩子和大人的互动过程。小孩子的桡骨小头（也就是手肘部位）容易脱位，所以家长要注意平时避免用力拉扯孩子手臂。

另外，孩子在家经常攀爬沙发、床头，在爬跳过程中容易摔伤发生意外；孩子在参加一些户外运动时，如滑板、溜冰时，一定要在正规场所，并戴上护腕、护肘、护膝等护具。（记者周洁莹 通讯员陈晓霖）