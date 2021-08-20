痛经？月经不规律？你可能是子宫内膜异位症

子宫内膜异位症指子宫内膜组织生长在子宫腔与子宫肌层以外的部位，是妇科的常见病及多发病。这种疾病多发于育龄期女性，发病率为10%-15%，可带来严重痛经、急腹痛、不孕等症状，极大影响患者的身心健康和生活质量。近日，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”邀请到中国中医科学院广安门医院妇科主任赵瑞华做客演播室，详细讲解有关子宫内膜异位症的科普知识。

子宫内膜异位症有哪些临床表现？

子宫内膜异位症最常见的临床症状是疼痛、不孕、盆腔包块、月经异常。其中，疼痛有以下四个特点：痛经渐进性的加重，具体可表现为每个月来月经时都要吃止痛药，而且越吃越多，吃的时间越来越长；非经期的腹痛；性交痛；肛门坠痛。

约30%-40%的子宫内膜异位症患者是合并不孕的。子宫内膜异位症引起不孕的原因非常复杂，有的可能是因为盆腔结构异常，输卵管不通；有的是排卵功能障碍；还有一些是子宫内膜容受的问题。盆腔包块在一般的妇科检查或者做超声都可以看到。子宫内膜异位症的月经异常主要表现为经期的延长和经间期的出血。

除了以上这四种常见临床症状之外，还有其他少见症状如：便血、便痛、尿血、尿痛、咳血、与月经周期相似的周期性非子宫出血。另外，有将近25%的患者没有临床症状，主要是在查体、做妇科检查时发现。

哪些是子宫内膜异位症的高发人群？

子宫内膜异位症是性激素依赖性疾病，它受性激素调控，最常发生于25 -45岁这个年龄段。

有子宫内膜异位症家族遗传史、自身免疫疾病史、月经初潮过早、绝经年龄过迟、反复性的宫腔操作（包括人流、上环、取环、宫腔镜手术等）、经期剧烈运动、经期同房者都是子宫内膜异位症的高发人群。

子宫内膜异位症一定会导致不孕不育？

子宫内膜异位症和不孕的关系非常密切，目前文献研究的结果显示40%-50%的子宫内膜异位症患者出现不孕。

子宫内膜异位症和不孕的关系不仅密切，而且非常复杂。子宫内膜异位症可以引起排卵供应障碍。因为它长在卵巢，影响排卵功能。子宫内膜异位症还可以引起盆腔结构的异常，比如输卵管不通的问题和子宫容受的问题。所以子宫内膜异位症的患者容易不孕，怀孕以后也相对更容易流产。

子宫内膜异位症可预防吗？

当我们了解了这些引起内异症的高危因素以后，就可以预防。

直系亲属中有子宫内膜异位症病史的，需要格外关注自己的身体状况，按时体检；出现久治不愈的痛经或者盆腔痛，也要格外重视，及时就医；经期避免同房、避免剧烈运动、尽量避免频繁的宫腔操作。另外，适龄生育对子宫内膜异位症也是很好的预防措施。

生活中，建议子宫内膜异位症患者：

1、规律作息，避免熬夜。

2、注意保暖。子宫内膜异位症患者常伴有痛经，大部分都与寒凉有关， 建议少吃冷饮，寒性的水果也要尽量少吃。

3、少吃含雌激素的食物。子宫内膜异位症是激素依赖性疾病，所以要尽量少吃含有雌激素的食品，比如蜂王浆。

4、均衡饮食。建议女性把体重控制在标准范围内，过瘦和过胖都会影响健康。

5、适当运动。子宫内膜异位症和焦虑、抑郁有关联。运动可以改善焦虑抑郁状态。建议每周至少一次30分钟以上的有氧运动，如果体重指数超标，建议每周2-3次30分钟以上的有氧运动。如果包块大于4厘米，主张以慢走代替剧烈运动，以防包块在运动中破裂。

6、经期避免剧烈运动和同房。剧烈运动和同房都会使经血逆流，脱落的子宫内膜随着经血逆流可沿着输卵管进入盆腔，种植在卵巢和盆腔腹膜，并继续生长和蔓延，形成盆腔子宫内膜异位症。