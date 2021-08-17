牙刷的这几个细节不注意 牙算是白刷了

有朋友说：“我刷牙方法很科学，也很认真，可是牙还是不好，这是为什么呢？”我去他家做客时，发现了问题所在。他的牙刷口杯放在卫生间，夫妻二人共用一个口杯，口杯在水池旁，刷毛底部已经隐隐发黑。可他却很骄傲地说：“你看，我的卫生习惯多好，担心牙刷脏了，我把牙刷头放在杯子里，还盖了杯盖。”

这种方法正确吗？

工欲善其事，必先利其器。刷牙也是这样，要想刷好牙，必须要有一支适合自己的好牙刷，刷头大小合适、刷毛软硬适中、勤换牙刷。使用顺手、方便，存放卫生、环保，关注口腔健康，品味老年生活，从善待我们的牙刷开始。

我们的口腔是一个湿滑密闭的环境，每秒都是细菌的繁殖季，我们的嘴巴养活了比地球总人口还要多的细菌。我们的牙刷干净吗？如何清洗牙刷？如何保存牙刷？如何选择牙刷呢？

事实上，牙刷刷毛上布满了大量的细菌，我们肉眼看不到，但它们却是引起牙病的罪魁祸首。这些磨人的小妖精，怎么消除呢？

这需要我们彻底清洗牙刷，把上面的食物残渣和污垢清洗干净，水分甩干，放在独立的口杯里，不要和他人牙刷接触，以免交叉感染。刷头朝上，放在干燥通风的地方。我们还要注意观察刷毛的情况，一旦出现变形、卷毛、破损，牙刷的清洁能力会变差，而且有可能擦伤牙龈，从而引起出血和牙龈炎，所以要及时更换。即使牙刷使用良好，为了避免太多细菌的滋生，最多不超过三个月也要更换了。

此外，在牙刷的选择上，建议大家选择小头软毛的牙刷。刷头的大小，刷毛的软硬也是有讲究的。牙刷头通常能够覆盖两个前牙的牙面为好。我们可以在超市按照年龄选择，0-2岁的刷头大概15毫米长，2-6岁刷头大概19毫米长，6-12岁刷头大概22毫米长，12岁以上大概25毫米长。

刷头不要太长，不然很难清洁到口腔的后半部分，宽度不超过四排刷毛，刷头的顶部是椭圆形的，这样的刷头方便操作；刷毛的材质应选择软而细的尼龙丝，刷毛顶端是磨光面，耐磨且容易干燥，刷毛的软硬度要适中，太硬会损伤牙体组织，太软不容易清洁干净。牙刷柄，要自己握起来比较舒服，有弹性并且防滑。

到底是普通牙刷好还是电动牙刷好？普通牙刷能满足大部分的需要，如果自己手动刷牙方法和刷牙的力度掌握不好，或者手部活动有困难的特殊人士，电动牙刷也是不错的选择，但一定要选择正规厂家的产品。牙刷的种类有很多，正畸牙刷、牙间隙刷……特殊牙刷选择还需要专业的医生指导。

文/陈会珍（北京同仁医院）