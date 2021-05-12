乳痛要治吗？这个问题九成女性很担心

乳房胀痛、乳房肿块、乳头溢液等症状，正在困扰着万千女性。其中，70%-80%的女性在其一生中都会在某个时期经历过不同程度的乳腺疼痛。家庭和工作的疲累已经让人苦不堪言，时不时乳痛跳出来“作妖”。其可能潜在的乳房问题乃至恶性疾病的风险，也在女性的心里蒙上了一层阴影，让生活质量大打折扣。

乳痛九成来自于乳腺增生

乳痛症是女性最常见的乳房疾患，是乳腺疼痛的一个现象定义，其可能原因也并不唯一。少部分患者乳腺疼痛是由于胸壁（肋骨肌肉等）的疼痛放射至乳房导致的疼痛，其疼痛位置固定，多为触发性疼痛。

中山大学附属第三医院甲乳外科主任刘仁斌介绍，乳痛症好发于25岁-45岁左右的女性，95%的乳痛为单纯性的乳腺增生。其疼痛可以呈周期性表现，在月经前的1-2周出现，月经期后随之消失。多表现为双侧乳房的胀痛，摸起来像是一包“鹅卵石”；也可以是无规律的疼痛，多出现在单侧乳房的固定部位，以刺痛、灼痛等症状为主，只在某些地方能感受到明显的触痛，整体乳房可能没有明显肿块。

内分泌异常是导致患上乳腺增生的主要原因，而导致内分泌异常的原因，与女性的情绪变化较大有关，如生气、压力大等。有些女性因疼痛放射至背部、侧腋窝，而影响睡眠、工作与学习，由此而引起焦虑不安。

需要干预吗？不建议

刘仁斌表示，乳痛症是一种正常的生理现象，不需要治疗干预。对于特别疼痛的女性，只要在日常生活中注意以下几点即可缓解：

适当运动。坚持运动可以促进内分泌平衡。建议每周坚持运动3-5天，每天20-30分钟，以低强度有氧运动为主。

合理饮食。多进食新鲜蔬菜水果，不吃霉变食物，不吃腌、熏、烤制品，以及少吃辛辣的食物。戒烟及戒酒。尽量避免使用有雌激素的补品、药物、化妆品，不滥用避孕药。

调整情绪。避免长期劳累、精神紧张、过度悲伤等不良情绪，少熬夜，以免引起内分泌功能紊乱导致雌激素分泌异常。

会发展为癌？别担心

乳腺增生是乳腺在性激素周期性变化的作用下，造成乳腺正常结构紊乱。乳腺增生分为两种：生理性和病理性。

刘仁斌称，大多数人都是生理性增生，因此绝大部分乳腺增生跟乳腺癌没有关系。等女性绝经以后，体内雌激素降低，乳腺组织退化时增生即可好转。

但病理性的增生（如乳腺囊性增生）则会有癌变的倾向，但也不必过于担心。他介绍，研究发现，乳腺癌的发病其实是多因素的共同作用，比如家族遗传、月经初潮早(<12岁)，绝经迟(>55岁)；未婚、未育、晚育、未哺乳；胸部接受过高剂量放射线的照射；长期服用外源性雌激素；绝经后肥胖；长期过量抽烟、酗酒、假体植入等这些都与乳腺癌密切相关。