各地疫情速览：8月16日新增确诊病例42例 其中本土病例6例

人民网北京8月17日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例42例，其中境外输入病例36例（云南15例，广东9例，上海7例，广西2例，山东1例，四川1例，陕西1例），本土病例6例（江苏3例，湖北3例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例52例，解除医学观察的密切接触者2735人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例762例（其中重症病例10例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7948例，累计治愈出院病例7186例，无死亡病例。

截至8月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1928例（其中重症病例67例），累计治愈出院病例87908例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94472例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1151965人，尚在医学观察的密切接触者44471人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察16例（境外输入15例）；尚在医学观察的无症状感染者495例（境外输入393例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27961例。其中，香港特别行政区12036例（出院11750例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15862例（出院13178例，死亡821例）。

8月16日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例3例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月16日0-24时，江苏新增本土确诊病例3例（均为扬州市报告），均为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

湖北新增本土确诊病例3例 在荆门市

据湖北省卫健委消息，8月16日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例3例（均为荆门市本土确诊病例，均已转至定点医疗机构救治）。

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