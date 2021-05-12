请理解和帮助妈妈顺利度过更年期

“最近烦躁得很，是更年期到了吗？”女性进入中年，突然变得爱发牢骚、情绪难以自控，一会儿暴躁如雷，一会儿委屈流泪，家庭战争一触即发。此时，她很有可能是更年期到了，这是女性一生中必经的阶段，也是正常的生理反应。所以，在妈妈进入更年期时，全家应多一点理解和宽容，帮助她顺利度过这一人生的特殊时期，做到“更”健康，“更”美丽。

月经改变，这是最早的更年期症状

女性更年期是人体机能自然而然发生的一种现象，广东省妇幼保健院妇女保健科夏建红主任指出，在女性40岁以后，随着卵巢功能的逐渐衰退，身体里的性激素波动或下降，更年期就悄悄而至。更年期症状有上百种表现形式，最早出现的更年期症状是月经的改变，比如月经周期缩短或月经周期紊乱等；其次的症状是偶发或逐渐频发的潮红、潮热以及全身不适；接着是不明原因的焦虑、很难调控的情绪和睡眠障碍等。

国内专家共识认为，40岁以上的女性，出现至少2次月经周期与原来周期比较时间相差＞7天，被认为是进入绝经过渡期的标志。

焦虑、冠心病，伴随更年期而致

一般来说，更年期综合征与遗传因素有很大的关系，如果母亲有这种情况，女儿患有更年期综合征的概率就大一些；其次，不良的生活习惯对卵巢功能也有影响，例如长期抽烟、长期熬夜都会加速卵巢功能衰退，使得女性更易发生更年期综合征。另外，经历过卵巢手术（例如卵巢的肿瘤、子宫内膜异位症的手术）或者接受过化疗的女性更易发生更年期综合征。

实际上，更年期综合征的女性不仅仅存在月经紊乱的问题，还存在代谢心血管的问题。夏建红主任说，更年期综合征的女性更易发生代谢紊乱，在脂代谢方面主要以甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白增加为主；在糖代谢方面，更年期的女性易发生2型糖尿病，而且氨基酸和尿酸也常发生代谢异常。临床上发现，更年期综合征的女性是高血压、冠心病、脑卒中等心血管疾病的高危人群。不仅如此，更年期综合征的女性还易发生焦虑和抑郁的精神疾患。所以，要引起女性足够的重视。

更年期综合征应该如何治疗？

目前，对于出现血管舒缩症状（潮热、盗汗等）、泌尿生殖道萎缩症状（阴道干涩、疼痛、排尿困难、反复发作的阴道炎、泌尿系感染）以及骨质疏松症的更年期女性，目前主要采用的治疗方案是激素替代治疗。夏建红主任指出，具体激素替代的方案，应根据患者的年龄、绝经年限、治疗目的、有无心血管疾病以及是否有子宫等情况决定用药方案和用药途径等情况。同时，还应该进行相应的生活方式的改变。

专家还强调，更年期女性在不了解自身身体状态的情况下自行服用雌激素会有子宫内膜癌、血栓等风险。且单一的雌激素容易导致子宫内膜增生，甚至引起子宫内膜癌，因此建议不要自行口服雌激素。

Tips：更年期的妈妈们日常生活中需要注意什么？

健康的生活方式在任何时候都十分重要。因此更年期的女性在日常生活中应该注意以下几点：

1. 参加任何体育活动比久坐要好，规律的运动可让身体代谢、肌肉力量及生活质量更好，并且心梗、卒中、骨折及乳腺癌的发生率可显著降低；

2.锻炼最佳方式为每周至少3次，每次至少30分钟，强度达到中等。另外，每周增加2次额外的抗阻力会得到更多的益处；

3. 保持正常的体重非常重要，肥胖[BMI＞25kg/m^2]对身体健康造成显著的影响，在绝经后妇女中，肥胖已成为一个日益严重的问题，体重若减轻5%-10%，便可有效改善那些与肥胖相关的 胰岛素抵抗引起的多种异常状况；

4. 推荐的健康饮食基本组成包括：每日进食水果和蔬菜不少于250g，全谷物纤维，每周2次鱼类食物，低脂饮食。应限制摄入食盐（低于6g/d），妇女每日饮酒量应不超过20g，每个地区的饮食习惯有所差异，也可根据饮食习惯适当调整；

5. 提倡戒烟；

6. 积极改进生活方式，增加社会活动和脑力活动。