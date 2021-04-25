胎儿“误入歧途” 凶险不可小觑

一般正常的受孕过程，是精子与卵子在输卵管相遇，之后形成受精卵，然后移步到子宫，在子宫内着床发育，慢慢形成胚胎。但这一过程有时也会因为某些意外因素，导致受精卵没有成功到达子宫着床发育，而是在其它地方生长起来，这就是所谓的“宫外孕”，医学上称之为异位妊娠。

近期，正在备孕的王女士“姨妈”没准时来报到，早孕试剂上也有了妊娠反应，她高兴极了，心想自己终于怀上了。停经快50天，王女士发现阴道有少许出血，也没放在心上，以为休息几天就会好转。几天后，午休的王女士突然感到下腹一阵剧痛，伴随头晕、恶心、肛门坠胀、浑身出冷汗，家人急忙把王女士送到江苏省中西医结合医院急诊科就诊，妇产科主任医师朱利前来会诊。经过一系列检查后发现，王女士为异位妊娠，宫腔内没有胚胎，腹腔内已出血1000ml，生命垂危，需要马上手术。术中见右侧输卵管间质部膨大增粗，色紫暗，表面见破口，并见活动性出血，盆腹腔积血约1000ml，不得已行右侧输卵管切除术，最终手术顺利完成，术后恢复良好，7天后出院。

输卵管炎症是输卵管妊娠的主要病因，输卵管炎症可分为输卵管黏膜炎和输卵管周围炎，严重可引起管腔完全阻塞而致不孕，轻者导致受精卵的运行受阻而在该处着床。输卵管过长、肌层发育差等输卵管发育不良或是功能异常，也会成为输卵管妊娠的原因，如果雌性孕激素分泌异常，会影响受精卵的正常运作。有输卵管妊娠史、输卵管绝育术史的女性，输卵管妊娠发生率为10%-20%的可能。其他精神因素也可引起输卵管痉挛，从而干扰受精卵的运送。

异位妊娠是妇科最常见的急腹症之一，如果出现停经、腹痛并伴有阴道流血等现象时，应立即去医院检查确诊。因为长在宫腔外的妊娠组织一旦破裂，严重会导致出血过多而休克，甚至死亡，发病过程极为凶险，必须高度警惕。朱利主任提醒，为了预防怀孕了胎宝宝却不在子宫内的情况发生，要积极预防及治疗妇科盆腔炎症，怀孕后应积极前往医院确诊，如发现异常情况应积极处理，防止悲剧的发生。（张洁 殷舒月）