据江苏省卫健委官方微博消息，8月14日0-24时，江苏新增本土确诊病例18例(均为扬州市报告，其中来自集中隔离点17例、居家隔离1例)，3例为轻型，15例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。新增出院病例7例(均为本土确诊病例)。

新增病例详情由相关设区市发布。

7月20日至今，全省累计报告本土确诊病例796例(南京市235例，淮安市12例，扬州市546例，宿迁市3例)。累计出院本土确诊病例56例。

目前，在定点医院隔离治疗的确诊病例756例，其中本土确诊病例740例(轻型139例、普通型558例、重型26例、危重型17例)。在医学观察的无症状感染者6例，其中本土无症状感染者1例。

2020年1月22日至2021年8月14日24时，全省累计报告新冠肺炎确诊病例1561例(其中境外输入133例)。