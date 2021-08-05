送给宝妈 让宝宝口粮充足的秘诀

8月1日至7日是第30个世界母乳喂养周。如今，越来越多的新手妈妈已经认同母乳是小宝宝最好的食物。但由于种种对于泌乳的误区，在母乳喂养的道路上走了不少弯路，甚至错过了泌乳的关键时期。有的妈妈认为，胸大泌乳多，而自己胸小天生就没什么奶水。有的妈妈觉得，小时候没喝到过母乳，到了自己这里也可能和妈妈一样不泌乳。真的会这样吗？今天，北京清华长庚医院新生儿重症监护室的护士长，就来教授宝妈如何增加宝宝口粮的秘诀。

泌乳量与胸的大小没直接关系

乳房的大小与泌乳量没有直接关系。乳房主要由乳腺腺体、脂肪组织、结缔组织构成。泌乳主要是由乳房的腺体完成的，只要乳腺腺体发育正常，乳腺管通畅，都会有充足的乳汁。泌乳是乳腺最基本的功能。分为乳汁分泌与排乳两个过程。乳汁分泌是指乳腺组织的分泌细胞，以血液中各种营养物质为原料，在细胞中生成乳汁后，分泌到腺泡腔中的过程。乳汁分泌包括泌乳启动和泌乳维持两个阶段，排乳是指腺泡腔中的乳汁通过乳腺导管流向体外的过程。

另外，泌乳也与体内两种激素有关：催乳素与催产素。泌乳过程主要受两种激素的调节。催乳素是使腺泡产生乳汁的激素，新生儿的吸吮刺激，通过神经末梢传递到垂体前叶，使之产生催乳素，经血液循环运送至乳腺，刺激乳腺分泌乳汁。

催产素是经婴儿吸吮乳头刺激，通过神经末梢传递到垂体后叶，使之产生，并经血液循环送到乳房，使乳腺周围的肌细胞收缩挤出乳汁，出现喷乳现象。简单来说，催乳素是使乳汁产生的激素，催产素是使乳汁排出的激素，都需要通过吸吮乳头来产生。

母乳量真的和遗传有点关系

泌乳成功至少需要3个条件：1.妊娠期及哺乳期激素的平衡；2.乳腺腺泡和导管增殖、分化以及神经系统的完整性；3.乳汁的持续合成与排出。

有的新手妈妈认为小时候没喝到过母乳，自己会不会也泌乳量不佳？泌乳的多少也会遗传吗？是的，泌乳量与遗传有一定的关系。我们知道泌乳主要靠乳房腺体完成，乳房腺体的多少与生理功能对泌乳量有影响，乳腺腺体与我们的身高、皮肤颜色、头发等一样具有一定的遗传因素。

这个时间段是泌乳关键期 别错过

泌乳是如何启动的呢？其实妈妈怀孕后就开始为泌乳作准备了，怀孕后乳腺在多种内分泌激素的作用下再次发育，乳腺腺泡和导管增殖、分化。从妊娠22周左右开始，乳腺上皮细胞分化为泌乳细胞，具有分泌合成乳汁成分能力，这一阶段称为泌乳启动Ⅰ期。

随着胎盘娩出后，抑制催乳素发挥分泌乳汁作用的孕酮水平急剧下降，是泌乳Ⅱ期启动的触发点。之后随着婴儿的不断吸吮刺激，乳腺开始大量分泌乳汁，这一阶段称为泌乳启动Ⅱ期。研究显示:泌乳Ⅱ期多在分娩后15-45小时启动，也有报道足月儿母亲通常在分娩后30-48小时启动。在泌乳Ⅱ期启动时往往伴随着生理性乳胀，但是没有生理性乳胀也能成功产乳。

泌乳启动后，如何去维持持续泌乳呢？规律的吸吮或乳腺的排空是泌乳维持的重要条件。母亲的信心、精神心理状态、营养、休息都是维持泌乳的必要条件。

通过泌乳机制可以看出，产后2周内，对于所有母乳喂养产妇而言是泌乳关键期。

做好这六点 保护好宝宝的“粮仓”

1.生后早接触、早吸吮、早开奶 要帮助母亲在分娩后60分钟内开始母乳喂养，即早接触、早吸吮、早开奶。

研究证实，无论足月儿还是早产儿，母亲第一次哺乳或吸乳开始时间，与母乳喂养持续时间以及奶量密切相关。生后6小时内吸乳的母亲泌乳时间多数能维持40周以上。延迟吸乳可导致泌乳Ⅱ期启动延迟和泌乳持续时间缩短。且研究显示，母婴皮肤接触时间越长，母乳分泌越多，成剂量相关性。

2.评估泌乳量 宝宝出生后一周内，宝妈应密切观察泌乳量。可以通过乳房充盈情况来评估，也可以通过判断宝宝是否吃饱来评估。如果宝宝吃饱了，会自己吐出乳头，表情满足、安静。如果泌乳量不足，要评估宝宝的吸吮是否有效，并及时纠正，避免或减缓泌乳延迟。有效的吸吮是指婴儿慢而深的吸吮，有时候突然暂停，可以看到吞咽动作或听到吞咽声。

3.排空乳房 （1）按需哺乳。一般2-3小时喂奶或吸奶一次。纯母乳喂养宝宝如果白天睡觉超过2小时，可以唤醒宝宝给予喂奶一次。如果是用吸乳器吸乳，建议双侧同时吸乳；每天定时吸乳8-10次，白天至少3小时1次，晚上至少5小时1次；（2）延长喂奶时间。每次喂奶一般在30分钟以上。因为我们的催乳素在吸吮30分钟后达到高峰。如果是吸乳的话，建议吸乳至乳汁停止流出后2分钟来增加乳汁排出；（3）夜间哺乳。夜间至少要喂奶一次；（4）对于贪睡宝宝，可以采用左右交替喂奶或者加倍喂奶。交替喂奶是让宝宝在第一侧吃到吸吮强度变小、吞咽也减少，开始安抚吸吮时，换到另一侧，鼓励他积极吃奶直至吸吮强度再次变小。这时，再换回第一侧。最终，再换到第二侧，直到吃奶结束。加倍喂奶即在宝宝吃饱喝足之后，不要立即放下宝宝让他睡觉，而是再抱一会儿给他拍嗝，把肚子里的气体排出。再来一轮喂奶，让他吃饱。加倍喂奶，和交替喂奶一样，能够刺激更多的泌乳反射，增加乳汁的分泌量。

4.营养充足 营养是泌乳的基础，而食物多样化是充足营养的基础，补充优质蛋白质及含维生素A的动物性食物和海产品。除营养素外，妈妈每天的摄水量与乳汁分泌量也密切相关。所以每天应多喝水，多吃流质食物。

5.放松技巧 比如音乐、按摩、热敷等。哺乳前喝杯热水、冲个热水澡或者肩膀后背按摩热敷，能够帮助奶阵。

6.充分的休息，保持愉快的心情 妈妈白天趁着宝宝睡觉的时候，也要养精蓄锐，保证足够的休息时间。家庭要给予妈妈足够的支持，让妈妈的任务只需要“吃好、睡好、哺乳”，不要因为其他事情造成心情紧张有压力。

文/王皓月（北京清华长庚医院）