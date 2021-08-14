北京加强疫情防控 出租车可拒载不戴口罩不扫码乘客

昨天，北京市召开第239场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。市交通委副主任、新闻发言人容军介绍，近期病例涉及本市轨道交通4条线路的7座车站，环境采样103处，结果均为阴性。同时，交通运输行业将进一步加强疫情防控措施，例如对于不佩戴口罩或拒绝扫码的乘客，出租车司机可以拒载。针对本市生活必需品的供应保障，市商务局二级巡视员王洪存介绍，本轮疫情暴发以来，全市生活必需品供应平稳，秩序良好，百姓关注度比较高的肉蛋菜货源十分充足。商务部门还针对封控小区生活必需品的供应进行重点保障，确保居民生活无虞。

昨天下午，北京市第239场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。市交通委副主任、新闻发言人容军介绍，全市交通运输行业在严格落实各项常态化疫情防控措施的基础上，对轨道交通、地面公交、出租车以及省际客运等方面，进一步加强管理。在本市生活必需品供应保障方面，市商务局二级巡视员王洪存表示，本轮疫情暴发以来，全市生活必需品供应平稳，秩序良好，百姓关注度比较高的肉蛋菜等货源十分充足。

37座地铁站早高峰适时采取限流措施

容军介绍，在轨道交通方面，从8月5日开始，4号线、大兴线、5号线、6号线、13号线、14号线、15号线、昌平线等线路的天宫院、新宫、蒲黄榆、常营、龙泽、方庄等37座车站在早高峰期间适时采取站外限流措施，有效控制站台候车人员密度和车厢满载率。同时，交通部门进一步加强客流监测分析和趋势研判，督促各运营企业加强运力调配和行车组织，全力做好高峰时段及人员密集区段的运力投放和应急调度。

按照要求，轨道交通每两周对车站进行一次核酸采样，全路网一线人员每周做一次核酸检测。同时，为最大限度做好进京重要关口的疫情防控工作，交通部门进一步加强了北京站、北京南站、北京西站、西直门站、清河站、T2站、T3站及大兴机场站等火车站、机场周边轨道交通站点的环境消毒措施，并在自助售票设备区域增设了消毒液。

7条跨省公交线路陆续采取临时措施

在地面公交方面，容军表示，本市在严格落实各项常态化疫情防控措施基础上，进一步加强了运营车辆、公交场站等人员密集场所的消杀，并在枢纽、场站等人员较多区域，及时提醒乘客保持安全距离。自8月5日开始，地面公交途经中高风险地区线路和跨省线路的一线人员每周做一次核酸检测，其他线路人员每两周做一次核酸检测，为乘客提供安全、干净的运输服务。

8月7日起，按照河北省张家口市、保定市等属地政府部门要求，共有7条跨省公交线路陆续采取临时措施，其中停驶线路4条，分别是：880快（沙城客运站-地铁回龙观站）、898路（涿鹿-地铁朱辛庄站）、899路（地铁朱辛庄站-下花园）和城际高碑店线（高碑店-六里桥东）；采取区间运营措施3条，分别是：838路（涿州开发区-六里桥南）采取地铁六里桥站-琉璃河检查站区间运营措施，880路（沙城客运站-地铁朱辛庄站）采取地铁朱辛庄站-康庄西站区间运营措施，917快（欧美亚汽车城-北京西站南广场）采取长沟检查站-北京西站南广场区间运营措施。

此外，在省际客运方面，8月8日起，本市暂停了除天津市、河北省之外其他省（自治区、直辖市）的进出京长途客运班线和旅游包车业务。暂停运营客运班线的恢复运营时间，将视全国疫情防控形势另行通知。本市各有关客运企业、客运场站为已经购票旅客办理全额退票手续。

乘客不戴口罩或拒扫码可被拒载

在出租车方面，本市要求各巡游车运营企业、网约车平台企业严格落实驾驶员健康监测报告制度，驾驶员必须每日上传健康码状态，每10天进行一次核酸检测。网约车平台和相关信息服务平台不得向未接种疫苗的网约车司机派单。

“要求驾驶员和乘客全程佩戴口罩，做好个人防护。”容军提到，每次运营前，驾驶员必须主动提示乘客扫码登记乘车，对于不佩戴口罩或拒绝扫码的乘客，可以拒载。同时，驾驶员必须按照疫情防控要求，及时对车辆进行消毒、通风。（蒋若静 武文娟 李泽伟）