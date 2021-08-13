张家界要求保障必需就医患者及出院患者交通畅通

新华社长沙8月12日电（记者阮周围、史卫燕）湖南省张家界市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部11日发布通知要求，保障封控期间孕产妇、儿童、老年人等重点人群，需要维持定期治疗重症患者，急救患者等必需就医患者以及出院患者的交通畅通，并明确规定了上述情形的通行必备条件。

通知明确，必需就医患者中的重点人群（孕产妇、儿童、老年人等）和肾功能衰竭、肿瘤以及其他需要维持定期治疗重症患者，通行必备条件包括病情相关证明材料，患者及随行人员体温正常、两码绿码、近期核酸检测阴性等；对于急救患者，通行必备条件包括120急救车及医务人员接送或警车急送，随行人员体温正常、两码绿码、近期核酸检测阴性等；出院患者通行必备条件包括提供当天出院证明，出院患者及陪护体温正常、两码绿码、出院时核酸检测阴性等。

张家界市要求，各单位加强卡点人员的管理，不得另行加码，保证患者就医、返乡交通畅通。同时，各医疗卫生机构对居住在封控区红线内的患者一律不得办理出院手续，封控区红线内的医疗卫生机构一律不得办理患者出院手续。

据了解，张家界市这一举措主要是为了满足必需就医患者就医交通需求，减轻治愈患者占用床位导致医院床位紧张问题。8月3日，张家界疫情防控措施升级，从当日起，张家界境内的居民、游客等所有人员不得离开。自7月29日以来，张家界市累计发现本土确诊病例65例，已出院0例，现有本土无症状感染者3例，已解除隔离0例。