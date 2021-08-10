张家界发布紧急通知要求严格规范医疗救治秩序

新华社长沙8月9日电（记者史卫燕、阮周围）8日晚间，湖南省张家界市发布紧急通知，要求在交通管制期间，全市所有医疗机构（除市指挥部明令暂停的医疗机构以外）严禁推诿拒诊患者，并要求严格落实“首诊负责制”。

通知要求，对符合住院或转诊条件的必须收入住院或转诊，对非发热患者由首诊医疗机构安排车辆转诊。按照“就近就医原则”，全市所有公立医疗机构（市城区除外）发热门诊负责本区域内发热患者救治。实行就近就医，避免人员不必要流动，首诊医生做好解释工作。

同时，严格陪护及探视管理，新冠肺炎救治定点医疗机构原则上不探视、不陪护，非定点医疗机构非必须不陪护、不探视，确需陪护的，要固定陪护人员并进行核酸检测。

通知还要求建立绿色通道。对于门诊慢性病患者，视患者病情可将处方用量延长至12周，并发挥基层医疗卫生机构作用，加强家庭医生团队对慢性病患者的日常管理。对于血液透析患者、放化疗等肿瘤患者以及其他需要维持定期治疗的重症患者，以及孕产妇和新生儿等特殊群体要切实保障连续的医疗服务。对于择期手术患者，要加强与患者的解释沟通，结合疫情防控形势和患者病情需要确定手术时间。