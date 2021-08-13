借流调信息造谣生事要负法律责任（养生杂谈）

北京一高校教师随团队去海南考察，被造谣为“出轨”；武汉一男子与普通朋友见面吃饭，被诬陷为“海王”……近期，随着国内多省市再现本土新冠疫情，一些确诊患者的流调信息被披露后，一些好事者拿着流调信息捕风捉影，肆意散布谣言，给当事人及其家庭造成严重困扰。

流调是病毒溯源、阻断疫情传播的关键一环，有关部门公布确诊患者或密接者的出行轨迹信息，是为了让公众提高警惕、注意疫情防控。确诊者积极配合流调，为公共利益让渡部分个人信息，是识大体、顾大局的体现，我们本应对其表示尊重和感谢。

遗憾的是，有的人盯着确诊者的私生活，对其指指点点。甚至有人为了博眼球、赚流量，把流调信息变成恶意揣测、脑补吃瓜的素材，添油加醋编造一些无中生有的谣言，不仅侵犯了确诊者的合法权益，也在无形中转移了公众关注的焦点，偏离了疫情防控的初衷。

新冠病毒“大敌”当前，抗疫是头等大事，吃瓜心态极不可取。不妨换位思考，如果我们积极配合流调，个人隐私却被公之于众，成为他人茶余饭后的谈资，甚或遭受网络谣言和暴力的困扰，那么我们配合流调的积极性可能会受到影响，不利于疫情防控的大局。

事实上，被造谣“武汉海王”这样的闹剧已不是第一次发生。去年12月，成都一确诊病例轨迹涉及多个酒吧，被攻击为“转场皇后”，网络上出现了一系列关于女孩陪酒、从事特殊职业的虚假新闻，给本就饱受病痛折磨的患者造成了二次伤害。

“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”。在社交媒体如此发达的当下，不知出处的几张聊天截图就可能引发一场舆论风暴，让无辜的当事人身陷网络暴力之中。必须明确的是，造谣不仅是道德问题，更是法律问题。造谣行为轻则可能触及治安管理处罚法，会被处拘留并罚款；重则可能触及刑法中的诽谤罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

眼下，两位被造谣的当事人均表示将拿起法律武器，追究造谣者的责任。最新消息显示，造谣“确诊教师出轨”的葛某飞，已被北京西城警方依法采取强制措施，案件正在进一步调查中。这个消息让人振奋，让造谣的成本高起来，让造谣者付出应有的代价，才能让更多人意识到网络发言的边界所在。

话说回来，如何做好流调信息的公布，避免某些人恶意想象，也是新发疫情地区面临的重要课题。做完流调后，对被调查人的身份信息做好保密；公布流调信息时，对个人信息作脱敏处理，尽最大可能保护确诊者的隐私；发布信息后，从严惩处泄露被调查人员信息和对密接及确诊者进行造谣的人员，应该成为流调工作的题中之义。

常态化疫情防控期间，我们共同的敌人只有一个——病毒，而不是感染病毒的人。不造谣、不信谣、不传谣，是我们携手打好疫情防控阻击战的基本保障。尊重他人、遵守法律，让流调回归疫情防控的本质，才能扎实筑牢疫情防控的篱笆。