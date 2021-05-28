疾病早发现为何难实现（养生杂谈）

不管哪一科的医生，做哪一种疾病治疗的科普时，差不多有一条总要讲到，就是早发现。

比如大肠癌，其发生、发展是个漫长的过程，需要5年、10年甚至20年的时间。在这么长的时间里，有无数个机会发现它，干预它，消除它。

此外还有心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等慢性病，都有早发现的机会。可人们往往不在意，在漫长的时间里，任由不健康的生活因素不断积累，身体上的小毛病不断增多，到了一定时间，量变引发质变，才发现病程已经进入中晚期。治疗起来，花钱不菲不说，自己遭罪，还不一定能治好。

健康的含义是不得病、少得病、得小病，如果很多疾病能够实现早期发现、早期诊断、早期干预，那就是最大的成功。而且，从技术层面看，大部分慢性病的早发现是能够做到的。但是，为啥医生、专家、媒体磨破了嘴，早发现的实现还是比较难呢？

研究表明，决定健康状况的因素，医疗卫生服务仅占8%，遗传等生物因素占15%，超七成主要是生活方式和社会环境因素。慢性病是生活方式病，难以早发现的根本，在于难以改变已经形成的生活方式。

现代人的生活方式中存在很多不健康因素：熬夜、饮食不规律、大鱼大肉、高盐高糖、运动不足、抽烟喝酒、心情阴郁焦虑……相信每个人身上都或多或少沾点儿。

吊诡的是，对于这些不健康因素，人们不是不知道，不存在知识盲区，但好像“明知山有虎，偏向虎山行”，飞蛾扑火一般。对此，不自律、没恒心是最容易解释的，但不是唯一答案，可能也不是根本原因。

我们每个人都生活在一个大系统里，这个系统高度精密，环环相扣，无限追求效率。但各种系统参数中，唯独对人的健康不甚关注。因此，不健康的生活方式是想转变就能转变得了吗？生活方式极大地受到工作方式的制约。

以前，工作效率低，一个星期只能办一件事。今天，工作效率高，一天能办7件事。高效率的同时，势必要压缩吃饭时间、搅乱休息时间、推迟休闲时间。比如，一个程序员，经常要在规定时间里完成一件工作，他必须加班加点，加上公司有晚下班报销车费的制度，因此延长工时成了合乎逻辑的做法。

在紧张的工作节奏下，饮食无法规律，营养无法均衡，因为无暇顾及。就算养生专家介绍100种健康食谱，也无法、无力施行。

早发现、早治疗，很重要，但知易行难。对于一个每天奔波于工作、忙碌于家庭，连个人爱好都不得不舍弃的人，健康的排序能靠前吗？在不少人那里，生活压力之下，健康问题只要不浮出水面，就不是问题。

因此，要想切实做到疾病早发现，仅靠个人生活方式的改变还远远不够、也不现实，必须提升对社会和环境因素的关注，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，也就是说，真正将健康融入所有政策。