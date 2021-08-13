第三批20万剂国药疫苗抵达澳门

8月12日，工作人员搬运第三批国药新冠灭活疫苗。

新华社记者 张金加摄

新华社澳门8月12日电 （记者刘刚、李寒芳）20万剂由中国医药集团北京生物制品研究所生产的新冠灭活疫苗12日上午顺利抵达澳门，预计当日即可分配到各个接种地点投入使用。

这批疫苗由澳门特区政府委托南光集团属下南光物流组织采购，并完成运输工作。特区政府卫生局局长罗奕龙、南光物流总经理张清和澳门中联办、中国国际医药卫生有限公司的代表等出席了当天的交接仪式。

罗奕龙表示，在澳门疫情防控的关键时期，第三批国药疫苗及时交付为澳门防疫工作送来了及时雨，为满足澳门民众接种疫苗需求提供了有力保障，感谢中央政府及国药集团对此次疫苗输澳给予的大力支持。特区政府将全力加速澳门疫苗接种进程，推动特区尽早建立免疫屏障，更好维护广大澳门市民健康。

张清表示，这批疫苗的采购运输得到了国务院港澳办、国务院国资委、澳门中联办、拱北海关以及国药集团等的全力支持，体现了中央政府对澳门的深切关怀和祖国人民对澳门同胞的深情厚谊。疫苗及时运抵，可以有效配合澳门特区的疫情防控措施，对巩固疫情防控成果，形成人群免疫屏障，加快恢复经济具有重大意义。

据统计，今年2月以来，南光物流受特区政府委托已为澳门组织采购、运输三批累计70万剂国药灭活疫苗。

截至11日，澳门累计已接种新冠疫苗剂数为540087剂，已接种人数共有297948人，其中仅接种第1剂有54007人，已接种第2剂有243941人，全民疫苗接种率为43.5%。