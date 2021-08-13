从严从紧落实各项疫情防控措施（人民观点）

要把疫情防控作为头等大事，指挥体系24小时保持运行，没有发生疫情时关键抓“防”，发生疫情后处置要“快”，迅速切断传播途径和链条

疫情防控是一项具体的工作，防控措施要实实在在、精准到位，工作落实要细而又细、落地见效

当前，随着德尔塔变异株的流行，全球新冠肺炎疫情大幅反弹，我国外防输入压力持续上升，我们正面临湖北保卫战、武汉保卫战以来最复杂、最严峻的挑战。做好当前疫情防控，事关防疫工作大局，事关经济社会发展全局，也事关北京冬奥会、冬残奥会如期顺利举办。各地各部门要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，把疫情防控工作作为重中之重，全力以赴打好这次疫情防控阻击战。

“疫情防控不能放松，特别是要抓好外防输入。”各地要贯彻国务院联防联控机制电视电话会议精神，进一步提高责任感，紧急动员、紧急行动起来，克服松懈麻痹思想，落实“四早”要求和“四方责任”，从严从紧落实各项疫情防控措施，坚决遏制疫情扩散蔓延。要把疫情防控作为头等大事，指挥体系24小时保持运行，没有发生疫情时关键抓“防”，严格执行各项防控措施，避免发生聚集性疫情；发生疫情后处置要“快”，态度坚决、措施果断，迅速切断传播途径和链条。要加强重点地区重点环节的督查落实，坚决守住机场、港口、陆路口岸等各个关口，入境人员和货物要与国内人员活动场所物理隔离，高风险岗位人员要闭环或封闭管理，工作期间避免与家庭成员和社区群众接触。要严格落实首诊负责制，第一时间发现报告，按照“先管再筛”原则，及时集中隔离重点人群，密接者的区域协查工作必须在24小时内完成，确保第一时间发现疫情、第一时间应对处置，把疫情控制在最小范围。要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以对人民健康和生命安全高度负责的态度，从严从紧抓好定点医院院内感染预防与控制各项工作的贯彻落实。

现在，疫情防控正处于关键时期，各级党委和政府要把疫情防控作为一项重要政治任务，各级领导干部特别是主要负责同志要坚守岗位、靠前指挥，切实做到守土有责、守土尽责。要严格落实辖区、行业部门、单位、家庭个人“四方责任”，对本地区、本系统疫情防控工作进行再动员、再部署、再落实，每一项工作、每一个环节都要责任到人、落实到位。疫情防控是一项具体的工作，防控措施要实实在在、精准到位，工作落实要细而又细、落地见效。各地要及时发布疫情、风险地区、风险场所等信息，提醒风险人群主动检测、自觉报告，切实承担起疫情防控的社会责任。

经过一年多疫情防控的考验，我们完全有能力、有条件、有信心尽快把这次疫情控制住。我们要全力以赴、争分夺秒，履职尽责、担当作为，切实抓好各项防控措施落实，维护好人民群众生命安全和身体健康，坚决守住来之不易的疫情防控成果。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 07 版）