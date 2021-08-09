胡善联：寻找创新降脂药价格管理和鼓励创新平衡点

近日，复旦大学公共卫生学院教授胡善联做客人民好医生时表示，创新降脂药的价值首先体现在临床的患者获益上，在强效降脂的同时，助于减少心梗、卒中等心血管事件发生率及潜在死亡风险，也有助于降低心血管疾病领域的整体医疗费用支出。

胡善联认为，在我国整体医疗费用有限的现实情况下，要以医保药品目录动态调整、药物经济学分析等作为重要手段，提高创新降脂药医保准入的公平性、可及性，让广大患者在更合理的价格下获得更好的治疗效果，同时也要在降低药价和鼓励企业创新间寻找平衡点。

“心梗患者一年内再次复发的概率极高，二次住院也会带来庞大的医疗费用支出，这就需要及早地通过强效降脂手段，做好前端的血脂管理，避免后续的心血管事件带来更大负担。”胡善联表示，目前我国主要的几类调脂用药包括他汀类药物、肠道胆固醇吸收抑制剂和近年新近获批上市的PCSK9抑制剂类药物。

胡善联介绍，目前，PCSK9抑制剂类药物尚未被纳入国家医保目录。“虽然这类创新降脂药在国内上市时间较短，但经过近几年的临床应用可以看到，这类新药对心血管疾病高危患者来说有一定的降脂效果。”他说。

在谈到如何评估创新降脂药进入医保的价值时，胡善联提出，首先要重点关注心血管疾病、肿瘤等增长快、负担重的疾病领域，有计划地在调整医保目录结构的过程中“腾笼换鸟”，淘汰治疗效果有限或有严重副反应的“老药”，为更多临床疗效和价值确切的创新药进入医保腾出空间；其次，从医疗保障范围来看，评估新药的价值不仅要看它的临床疗效，也要看它为医疗卫生支出减负，乃至整个社会系统带来的长远效益；最后要发挥药物经济学的科学意义，为药物的效果与价值评价提供客观、公正、透明的决策参考。

“药物经济学是解决药品可及性问题的重要手段，可以帮助我们医疗保障部门更好地进行决策，推动合理用药，更好地帮助老百姓用得上好药、创新药。”胡善联说。

同时，胡善联建议，在药品谈判时，要在创新药的价格管理和鼓励企业创新间寻找平衡。他表示，一款新药被推向市场的中位研发成本巨大。“创新药从研发、生产、流通、销售过程中都发生了费用，企业获得了利润才有进一步开展研发、创新的资金和动力。”

“医保目录的动态调整，深刻反映了我国在医药服务公平性及可及性方面的巨大努力。”胡善联期待，未来能够将更多心血管疾病领域的创新药物纳入医保目录，最大程度地解决用药可支付性与可及性难题，也要探索建立一个更完善的疾病防治管理体系，保持新药研发引进源源不绝的发展动力，让更多中国心血管疾病患者因此受益。