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降脂药吃上了 还能停吗？

王彦富

2021年05月13日08:17 来源：北京青年报

　　有位患者出现了支架内再狭窄，其实他术后才过了不到一年。问起再狭窄的原因，他说因为自己降脂药吃得不规律，吃吃停停，没有连续好好吃，最终导致了支架内再狭窄的结果。

　　按照这位患者的经历，降脂药好像吃了就要伴随一生了。事实是这样吗？对于这位病人来讲，他停降脂药是完全错误的。但其他患者还要具体分析。

　　其实所谓的“不能停”，是因为患者的危险因素没有控制达标，达标了当然可以不用再吃药，但往往100个人中有99个是达不了标的，看起来像是“不能停”。

　　还有一种情况是，即使查血发现血脂合格了，也只能说明查血的这一刻是合格的，不代表24小时、一个月，更不代表以后的血脂水平。

　　此外，降脂药，尤其是他汀类降脂药还有一个重要的作用——稳定斑块，降低斑块内的炎症反应。有这样一个实验：给有斑块的兔子吃他汀类药物，跟不吃他汀药物的兔子相比较，吃药的兔子的斑块表面的温度要低0.5摄氏度。因为炎症越活跃，表面的温度就越高，用上他汀类药物之后，它的炎症受到了抑制，斑块就稳定了。

　　所以说，不论是吃药还是停药，都有其背后的道理，不能自己随意决定，一定要有科学依据。

　　文/王彦富 （北京胸科医院）

(责编：孙红丽、杨迪)



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