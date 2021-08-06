直播预告：沉默的抗议——认清病毒性肝炎真面目

肝脏是人体内最大的消化腺，是体内物质能量代谢的中心站，不良的生活习惯会也导致肝病的发生。常见的肝病有肝炎、肝硬化、肝脓肿、原发性肝癌等。其中，肝炎主要以慢性肝炎为主，按病因分为慢性病毒性肝炎、自身免疫性肝炎、药物毒性肝炎、遗传性疾病以及其它原因不明的慢性肝炎，在病毒性肝炎中又以乙型肝炎最为常见。

肝病的表现是很隐晦的，最突出的症状就是疲倦乏力和不思饮食。常见症状有胀痛或不适，恶心，厌油腻，食后胀满或有黄疸，口干，大便或干或溏，小便黄，或有低烧，头昏耳鸣，面色萎黄无华等。

8月9日15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请解放军总医院第五医学中心肝病医学部朱冰做客《青年医“声”》栏目，结合肝脏疾病特点，科普疾病的治疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

朱冰，解放军总医院第五医学中心肝病医学部医学博士，副主任医师。担任全国疑难及重症肝病攻关协作组委员，全国肝胆病咨询专家，中华医学会感染性疾病防控分会青委，全军传染病专委会青委，北京医学会感染病学分会青委。发表专业论著60余篇，参与及承担国家、军队课题10余项。获中国医药教育协会科技创新一等奖1项，解放军总医院医疗成果二等奖1项，军队医疗成果三等奖1项，专利10项，主编《疑难重症肝病诊治实录》《肝衰竭诊治专家答疑》 。

擅长：长期从事临床疑难、重症肝病诊治与科研工作，在酒精性、自身免疫性肝病、药物、疑难肝病诊治及人工肝治疗方面有丰富临床经验。

肝病是指发生在肝脏的病变。包括乙肝、甲肝、丙肝、肝硬化、脂肪化、肝癌、酒精肝等多种肝病。是一种常见的危害性极大的疾病，应以积极预防为主。肝脏疾病种类繁多，不同疾病的临床表现也各有不同。

肝损伤：最常见的表现是腹痛，向右肩部放射，可伴有恶心、呕吐，大量出血时可导致休克。肝损伤继发感染可导致肝脓肿等。

肝感染性疾病：常见症状有黄疸、发热、上腹部绞痛，疼痛可放射至肩背部。阿米巴性肝脓肿患者可表现为腹泻和黏液血便、食欲缺乏、营养不良等。肝结核患者多有长期低热、盗汗、乏力、食欲缺乏、肝区疼痛、肝功能异常等。

肝癌：早期表现多不明显，肿瘤较大或病程进展至中晚期时可出现上腹部不适、疼痛、发热、乏力、恶心、食欲缺乏、腹胀、黄疸、腹水等。

肝良性肿瘤：常见症状有腹痛、恶心、呕吐、上腹部不适等，没有特异性症状。

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