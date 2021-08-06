第30个世界母乳喂养周：婴儿出生至六个月鼓励纯母乳喂养

人民网北京8月6日电 （记者乔业琼）日前，由中国营养学会母乳喂养促进工作委员会主办，联合国儿童基金会驻华办事处支持的世界母乳喂养周主题研讨会在京举行，中国营养学会理事长杨月欣发表致辞。

今年的8月1日至7日是第30个“世界母乳喂养周”，主题为“保护母乳喂养，共同承担责任”。主题研讨会上，中国营养学会妇幼营养分会主任委员汪之顼对“保护母乳喂养，共同承担责任”的主题进行了解读。他表示支持母乳喂养，不仅需要母亲的努力，还需要家庭、社区、工作单位等多方的支持，通过传播正确理念，教授科学方法，营造鼓励母乳喂养的良好社会氛围。

中国营养学会妇幼营养分会副主任委员赖建强介绍了中国母乳喂养现状的调查结果，分析了影响母乳喂养的不利因素，并提出促进母乳喂养的建议。“母乳更有利于婴幼儿成长，我们鼓励纯母乳喂养至六个月，随后开始添加辅食，并继续母乳喂养至两岁或更长的时间。”赖建强表示。

把母乳喂养的咨询指导更好地落实到基层，科学开展基层/社区母乳喂养咨询者培训工作必不可少。会上，首都儿科研究所副研究员张淑一分享了在基层/社区母乳喂养咨询者培训方面的探索，通过使用婴幼儿喂养咨询培训教程为基层/社区的卫生工作人员提供互动式的、实用性强的母乳喂养咨询培训，更好地践行“保护母乳喂养”。