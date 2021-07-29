验光散瞳后别做三件事

暑假是医院眼科门诊最繁忙的时候。中山大学孙逸仙纪念医院眼科主任蓝育青教授提醒家长，要从3岁起每年带孩子进行视力检查，建立视觉档案。

第一次查视力前

要这样“预热”

蓝育青指出，大部分的3岁儿童能够配合查视力表。作为“预热”，家长可以在到医院检查前先在家中通过摆放不同方向的“E”字，初步教会孩子辨认方向，在确认孩子懂得辨认方向后带到医院进行检查，会达到事半功倍的效果。

除此以外，如果遇到下列情况，则需尽早检查：1.早产儿；2.有斜视、弱视、高度屈光不正等家族病史；3.眼睛外观或视觉表现存在任何异常情况等。

所以，并非要存在视力不佳或视觉异常才需要到医院进行检查，而是应该每年都给孩子体检视力，建立视觉健康档案，这样才能及早发现孩子是不是有近视的趋势。

如果一旦有发展成近视的趋势，可以及早干预、及早预防，甚至可以阻止近视的发展。

12岁以下

初次验光需散瞳

“散瞳就是通过散瞳药物，让孩子的眼睛完全放轻松，使之失去调节作用的过程。”蓝育青介绍，因为孩子年龄越小，眼睛的调节力较强，验光时如果不做散瞳，睫状肌的调节作用可使晶状体变凸，屈光力增强，不能把假性近视成分除去，会影响检查结果的准确性。

她强调，12岁以下尤其是初次验光，或有远视、斜弱视和较大散光的儿童一定进行睫状肌麻痹验光。已经确诊为近视需要配镜的儿童，一般也需要散瞳验光。

有家长担心“散瞳对眼睛健康不好”，实际上，只要眼睛的发育结构没有异常，散瞳就是非常安全的。散瞳只是帮眼睛肌肉放松，等药效消失后不会对眼睛造成长远影响，对绝大部分儿童来说是安全的。

家长应注意孩子散瞳后别做三件事：1.孩子散瞳期间由于视力模糊，尽量避免近距离用眼，例如写作业、看书、玩电脑等；2.散瞳期间瞳孔扩大，应避免强光刺激，户外活动时可佩戴太阳镜或遮阳帽；3.散瞳期间家长要看护好孩子，叮嘱孩子不要追跑打闹，以免摔伤。（全媒体记者任珊珊 通讯员张阳、黄睿、廖韵如）