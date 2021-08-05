中疾控：近期互联网出现的“不建议给健康人打疫苗”言论不实

中国疾控预防控制中心官网截图

人民网北京8月5日电 （张文婷）近期，网络上个别公众号出现了有关“中国疾病预防控制中心主任‘不建议给健康人打’疫苗”的言论。对此，中国疾病预防控制中心今日在其官网发布公告指出，网传信息属篡改旧闻、断章取义、误导公众，网络媒体内容与中心一贯倡导的接种疫苗政策不符，也与高福主任在全国范围内的媒体采访、学术报告内容不符。

中国疾病预防控制中心表示，互联网不是法外之地，请公众认真甄别信息真实性，共同做好疫情防控工作，维护好疫情防控网络环境。在防控新冠肺炎疫情的同时，防控信息流行病，接种疫苗是防控新冠肺炎疫情的重要手段，有真实世界数据支持。

中国疾病预防控制中心再次倡议：防控疫情是每个公民应尽的责任，大家要积极接种新冠病毒疫苗，通过接种疫苗形成较高的人群免疫保护水平，保障人民群众生命健康安全，促进社会经济稳定发展。