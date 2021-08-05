促进消费升级还需加快步伐

“十四五”期间，我国需要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。让内循环担当起新发展格局的主体角色，并让国内国际两个循环之间形成良性互动，除了要在供给端做大做强“中国制造”，还要在需求端做多做高“中国消费”。

建设国际消费中心城市是促进消费的重要抓手。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要增强消费对经济发展的基础性作用。国家统计局公布的数据表明，2021年上半年全国的社会消费品零售总额同比增长23.0%，比2019年同期增长9%，两年平均增长4.4%，而在过去两年间，全国GDP平均增长5.3%。毋庸置疑，现阶段消费对于我国经济的基础性作用还有待进一步加强。而打造国际消费中心城市正是加强消费对我国经济的基础性作用的重要抓手。

相对来说，上海、北京、广州、天津、重庆5座率先开展国际消费中心城市培育建设的城市不仅消费能力在全国排名靠前，而且在消费环境和消费设施上也更加完善，且开放度较高。它们完全有基础有能力在打造国际化的“中国消费”过程中走在前面，去探索、去引领、去示范。

如何让国际消费中心城市更好发挥消费促进作用？在打造国际消费中心城市过程中，不仅有必要体现出“中国消费”的更高水平，而且也需要更注重探索模式的多元化。随着人均GDP超过1万美元，我国的消费升级步伐在近些年来也在加快。然而，收入增加因素仅仅是提升“中国消费”的关键因素之一，消费多元化也可以体现在人口老龄化、城市化、信息化等其他关注点上。因此，必须要按照“十四五”规划要求，除了顺应消费升级趋势外，还要提升传统消费、培育新型消费。可以这样说，在培育国际化“中国消费”过程中，我们一方面期待着大量高水平消费需求的“水到”，另一方面也不希望看到在满足高水平消费需求上“渠未成”，而加快培育建设国际消费中心城市正是为了能早日实现国际化“中国消费”的水到渠成。

与此同时，国际消费中心城市建设还需要体现出更加接地气的国际化特征。在建设国际消费中心城市过程中，切忌雷同，必须因地制宜，张扬本地特色。只有各具特色与风味，才会对国际品牌和消费者有吸引力，吸引国际品牌入驻，吸引消费者消费。

扩大消费、促进消费升级，除了培育建设国际消费中心城市，还应不拘一格，营造其他类型的国际化消费中心。例如，海南正在依靠自身优势打造国际旅游消费中心，希望通过抓住旅游业这个“牛鼻子”，激活海南的消费产业链。现阶段，海南正在推进的旅游业与相关产业协同发展，范围已经延伸到健康养老、体育健身、生态休闲、民俗风情、离岛免税等诸多领域，而首届国际消费品博览会在海南的成功举办也在很大程度上为巩固海南的国际旅游消费中心地位加了分。（白明 作者系商务部研究院国际市场研究所副所长）