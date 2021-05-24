培育新消费 擦亮城市名片

漫步重庆解放碑步行街，街面整洁、休闲座椅焕然一新。

如今，到重庆来旅游的游客多了起来，越来越多的品牌旗舰店落地，新项目和新业态的入驻，给重庆注入了新活力。

去年以来，重庆坚持以创建国际消费中心城市为目标，统筹实施国际消费集聚区建设等“十大工程”，加快建设国际购物、美食、会展、文化、旅游“五大名城”，取得初步成效。今年一季度，全市社会消费品零售总额3378.8亿元，同比增长41.7%，比2019年一季度增长15.3%。

聚力打造国际消费核心区。突出“山城”“江城”“桥都”城市名片，推进“两江四岸”商业商务核心区整体提升，持续提升城市商业活力，已建成49个核心商圈、23条市级特色商业街、17条中华美食街。解放碑步行街被命名为首批“全国示范步行街”之一。

错位发展特色消费示范区。突出山城人文特色，推动十八梯、鲁祖庙、山城巷、沙磁巷等特色老街改造建设，塑造独特山城“后街”特色消费场景。

精雕细琢夜经济发展集聚区。升级打造渝中洪崖洞、南山壹华里等一批网红夜间经济消费地标，建成市级夜市街区33条。

培育打造消费活动品牌。开展“爱尚重庆”消费季主题消费促进活动，活跃消费市场，释放消费潜力，提升消费能级，全面宣传、展示、提升重庆消费“新魅力”。

近日重庆出台《关于培育发展“巴渝新消费”的实施意见》，以建设国际消费中心城市为引领，实施“巴渝新消费”八项行动，加快打造富有巴渝特色的国际消费目的地。计划到2025年，全市社会消费品零售总额达到1.55万亿元以上，服务消费占总消费比重达40%左右，消费对经济增长贡献率超过50%。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 16 版）