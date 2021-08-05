人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

更好发挥消费基础性作用

本报记者  王  珂

2021年08月05日07:41 来源：人民网－人民日报

　　上半年，我国实现社会消费品零售总额21.2万亿元，同比增长23%，两年平均增长4.4%，最终消费支出对经济增长的贡献率达61.7%，“稳定器”作用突出。

　　在消费市场总体呈现稳步恢复、持续回暖的同时，也还存在恢复不均衡、基础不稳固等一些突出问题。

　　商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，商务部将立足新发展阶段，推进落实全面促进消费各项举措，更好发挥消费对经济发展的基础性作用，将重点抓好以下几方面工作：

　　一是进一步完善促消费政策措施。在落实好已经出台的稳定和扩大汽车消费、提振大宗消费等政策措施的同时，根据形势与任务的变化，深入开展调查研究，储备一批扩内需、促消费的新政策。二是提升城市消费服务功能。加快推进国际消费中心城市培育建设，着力实施城市商业提升行动，更好满足城市居民品质化、多样化的消费需求。三是加大农村市场开拓力度。加快完善县域商业体系，促进农村电商持续健康发展，完善农产品流通骨干网，深入挖掘农村消费潜力。四是拓展传统消费增长空间。稳定汽车、家电、家居等消费，促进餐饮市场更快更好恢复。此外，还包括推动新型消费加快发展、营造浓厚的消费氛围等内容。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月05日 13 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn