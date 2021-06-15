《基本医疗卫生与健康促进法》实施一周年 健康促进需各方积极参与

人民网北京6月15日电 （张文婷）《基本医疗卫生与健康促进法》已实施一周年，在这部卫生行业最基本的法律中，不仅把健康促进写入了法律的名字，而且还单列一章，充分显示出人民健康的重要性。做好健康促进工作，最重要的是什么？健康促进如何与其他健康卫生重点工作相衔接、相融合？在国家卫健委今日召开的健康知识普及行动发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋进行了详细解读。

他表示，《基本医疗卫生与健康促进法》是我国卫生与健康领域第一部基础性、综合性的法律，其中明确规定“各级人民政府应当把人民健康放在优先发展的战略地位，将健康理念融入各项政策”。健康促进需要广泛动员和协调社会各相关部门以及社区、家庭和个人，各自履行对健康的责任，共同维护和促进健康。这是一项系统工程，需要方方面面共同参与，特别是各级党委、政府的坚强领导。

米锋提到，在健康中国行动和深化医改中，各地落实“预防为主”方针，推动卫生健康事业发展从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。例如建设群众身边的健康主题公园、步道等等。市民在散步、休闲、跑步的时候，就能够感受到健康文化，让群众享受到实实在在的健康促进服务，主动提升自身健康素养，降低因病致贫、返贫风险，从而转向“健康防贫”。真正实现健康入万策，促进奔小康。