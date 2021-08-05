俄开发治疗老年人脑部疾病有效药物

俄罗斯乌拉尔科学家合成了能阻止阿尔茨海默病、帕金森病和其他严重脑部疾病患者神经元变性的化合物，这些化合物或能在治疗神经退行性疾病方面取得突破。相关研究论文发表在《欧洲药物化学杂志》上。

乌拉尔联邦大学有机和生物分子化学系教授伊琳娜·乌捷波娃称，老年人脑部疾病一大主要原因是，随着年龄增长，大脑中积累的淀粉样蛋白结构过多。由她们研发的含有吲哚嗪和吡咯嗪系列的新分子，能激活特殊热休克蛋白的合成，并使这些蛋白在细胞中积累。这种蛋白能保护神经元组织不受过量有毒淀粉样蛋白的侵害，并保护细胞免受各种类型的压力，包括神经退行性疾病特有的蛋白毒性压力。

伊琳娜·乌捷波娃表示，吲哚嗪和吡咯嗪系列化合物的主要优点是易合成、低毒性，科研人员对合成的化合物在患过阿尔茨海默病和遭遇创伤性脑损伤后的继发性损伤细胞模型中进行了测试。结果表明，合成化合物在两种情况下均表现出显著的治疗效果，增加了神经元细胞的存活率，在康复治疗中使用吡咯嗪，可以避免老鼠出现运动障碍和海马神经元退化。

据悉，俄罗斯科学院细胞学研究所、俄罗斯科学院乌拉尔分院有机合成研究所和乌拉尔联邦大学的专家参与了这项研究，他们还在继续研究新化合物的作用机制，并为临床试验做准备。（记者董映璧）