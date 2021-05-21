过敏性鼻结膜炎治疗有了新思路

近日，北京同仁医院研究团队发现，神经肽在过敏性鼻结膜炎发病机制中起着重要作用，并可能成为过敏性鼻结膜炎治疗的新靶点。该研究为世界过敏性鼻结膜炎治疗提出了“中国思路”。

过敏性鼻结膜炎影响着1/5的世界人口，主要临床表现分为眼部过敏和鼻部过敏两组症候群，包括鼻塞、鼻痒和打喷嚏等鼻过敏症状，以及伴有流泪、结膜充血和眼睛瘙痒等眼过敏反应，对患者个人的工作、日常生活产生负面的影响。

目前过敏性鼻结膜炎“鼻眼同治”主要以局部对症治疗为主，多数治疗只是缓解症状，并且维持疗效的时间短。激素滴眼液还容易引起激素性青光眼。全身抗过敏药服用又可引起心脏疾病、困倦、嗜睡、乏力等副作用。

“过敏性鼻结膜炎的治疗已是‘山穷水尽疑无路’，从神经肽角度切入可能成为鼻眼变态反应性疾病治疗的新靶点，可谓是‘柳暗花明又一村’。”同仁医院张罗团队和接英团队日前在《世界过敏组织杂志》上发表了这一最新研究成果。这项横断面研究共纳入了20名过敏性鼻结膜炎患者、20名过敏性鼻炎患者、20名过敏性结膜炎患者和20名健康对照者，采集患者鼻分泌物和泪液进行神经肽含量检测，分析神经肽在过敏性鼻结膜炎中的作用。

研究发现，神经肽不仅存在于神经系统，还在全身各系统广泛存在，扮演着神经激素、神经递质、神经调质和细胞因子等多种角色。同仁医院团队通过研究得出结论：血管活性肠肽、降钙素基因相关肽等神经肽在过敏性鼻结膜炎发病机制中起着重要作用，而鼻部神经递质和神经肽可能比眼源性神经递质和神经肽具有更重要的作用。（记者 孙乐琪 通讯员李茜）