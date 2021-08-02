青少年配眼镜应重视验光环节（百姓关注）

“我儿子10岁，最近刚刚更换了300度的近视眼镜，但没几天就说戴上天旋地转、眼胀头晕，不知道是不是眼镜质量有问题。”日前，肖女士来信反映，自家孩子在学校附近开的眼镜店验光配镜，但店里根本没有设备齐全的专业验光间，这让她对眼镜质量始终心存疑虑。

当下，青少年近视话题颇受社会关注，选择一副合适的眼镜十分重要。是选择去正规医院验光和配镜，还是选择普通的眼镜店？记者调查发现，有些家长首选正规医院，但也有不少家长考虑到正规医院配镜贵、镜片镜框种类少，会选择先在医院验光，再去店里配镜，还有些家长会选择直接在眼镜店验光配镜。

“有不少家长都是拿着医院验光单来给孩子配镜的。”杭州某连锁眼镜行分店店长元女士告诉记者，自家门店有持证上岗的专业验光师，验光、配镜、维修等环节都是专人专岗，质检部门也会定期检查店内仪器，“质量肯定能够保证”。她表示，眼镜店与正规医院的主要区别在于，医院可以进行散瞳验光，而眼镜店不行，“但市面上也有一些不规范的眼镜店，缺乏专业验光师或者设备，自然会引起家长的担心”。

浙江省人民医院眼科副主任医师余洁表示，验光度数不准主要由两个原因造成：一个是验光仪器有问题，二是验光师资质不够，技术水平有限。据浙江省市场监管局计量处有关负责人介绍，验光配镜要用到综合验光仪（含视力表）、角膜曲率仪、验光镜片箱等计量器具。如果因仪器设备和视力表不符合要求，导致验光时散光度、柱镜轴位及瞳距测量值不准，会直接导致验光不准。因此，国家对眼镜制配场所的相关仪器设备实施强制检定管理：由使用单位登记造册，向当地区县级政府计量行政部门备案，再向备案的计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。

但记者在调查中发现，有些眼镜制配场所经营者对相关法律法规并不了解，对国家要求的强制检定要求不清楚、不熟悉，店里不仅没有配备专门的计量管理人员，也未按规定申请周期检定计量器具，还有的从业人员甚至缺乏相应专业知识。

对此，余洁建议家长重视医学验光环节，选择专业规范的机构进行全面的眼部及视功能检查，判断真假性近视，通过专业验光师精准的医学验光，开具准确的配镜处方。“医院的专业眼科视光中心除能进行散瞳验光外，还能通过检查发现一些眼部疾病，如弱视、圆锥角膜等，及早诊治。专业医生还能给予近视防控建议，避免近视加深过快。”

“我们不断加强消费者权益保护，尤其是及时受理处理涉及儿童和青少年近视相关产品的消费投诉，切实保护儿童、青少年消费群体权益。”浙江省市场监管局计量处有关负责人表示，近年来已发布防控儿童青少年近视消费警示45条，建议青少年初次配镜验光最好选择正规医院或有标准验光室的专业眼镜店，留意验光资格证书，验光仪、验光镜片组是否具有检定证书。

“不能让非正规不专业的验光配镜机构或者伪科学视力保健产品耽误了青少年就诊，应进一步加强对验光配镜行业的管理，提升从业人员的专业能力和素养，淘汰一些落后的不符合当前要求的配镜机构和仪器设备。”余洁建议，相关部门要定期对从业人员进行培训考核并进行监管，同时携手医生走进校园、社区，普及对青少年近视防控的认知，给广大家长提供更专业的建议指导。

《 人民日报 》（ 2021年08月02日 07 版）