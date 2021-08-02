美国：病毒来源嫌疑国（望海楼·起底美国霸权行径 ①）

为了转移自身抗疫不力责任，达到抹黑打压别国的政治目的，美国大搞疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，把撒谎、抹黑、胁迫奉为圭臬，丝毫不尊重事实、科学和正义。

嘴上喊着“透明、负责”，行动起来却异常“双标”；自身有问题，却又“贼喊捉贼”“倒打一耙”；为了洗白自己，不惜抹黑他国……这就是美国的做派。它在抗击疫情方面如此，在其他不少方面同样如此。

今起，本报推出“起底美国霸权行径”系列评论。让我们看看，这个病毒来源嫌疑国、最大病毒扩散国、抗疫最大失败国、甩锅文化流行国到底什么样子？让我们看清，它是如何大搞“溯源恐怖主义”的，它是如何把国际组织当成自家提线木偶的，它又是如何窃听盟友、输出战争、搞乱别国的……

——编 者

新冠病毒溯源是一个非常严肃的科学问题。面对持续肆虐全球的新冠肺炎疫情，确定病毒源头无疑有助于抗击疫情并为今后的疾病研究和防控积累经验。这事关人类命运，需要全世界通力合作。

目前，越来越多证据表明，确诊病例和死亡病例均高居世界首位的美国，正是最需要接受世卫组织溯源调查的病毒来源嫌疑国。

美国国立卫生研究院研究发现，美国5个州的新冠病毒感染证据在2019年12月就已出现。佛罗里达州171名新冠肺炎患者出现症状，早于该州首例报告病例。新泽西州贝尔维尔市市长2019年11月就已感染新冠病毒，比美国报告首例确诊病例早了两个多月。2019年12月13日至2021年1月17日，美国9个州的常规献血存档样板中，新冠病毒检测抗体有106份呈阳性反应……

还有诸多令人疑惑的“巧合”。美国多家媒体2019年7月的报道显示，弗吉尼亚州一个退休人员社区暴发了一种不明原因的呼吸系统致命性疾病，导致54人染病。这一社区距离神秘的美国军方德特里克堡生物实验室不过一小时车程。一个月以后，美国疾病控制与预防中心突然下令，临时关闭德特里克堡的美国陆军传染病医学研究所。据《纽约时报》报道，暂停的实验室研究中，涉及某些已被政府认定为“对公众、动植物健康或动植物产品构成严重威胁”的毒素。而几乎与此同时，美国多个州出现“电子烟大白肺”，其症状同新冠肺炎症状极为相似。

更为诡异的是，2019年10月18日，美国举行了名为“事件201”的高级别流行病演习，模拟一种新型人畜共患病冠状病毒的暴发。另据《纽约时报》报道，2019年1月至8月，美国卫生与公众服务部举行了一场名为“赤色传染”的演习。按照美国政府的预设，这种呼吸道病毒“始于中国”，由发烧的旅客传播到世界各地。

不明原因的呼吸系统致命性疾病、突如其来的关闭实验室的命令、与新冠肺炎疫情高度相似的流行病演习……这样的“巧合”自然让饱受疫情折磨的世界渴望一探究竟。

病毒溯源，有疑点就要查。中国做出了表率。今年3月，来自世界多国的专家组成世卫调查组赴中国调研，去了想去的地方，见了想见的人，得出了各国科学家都认可的结论：中国实验室泄漏病毒的说法“极不可能”。

然而，宣扬“能力越大，责任也越大”理念的美国，却把病毒溯源这样严肃的科学问题变成了“双标”表演。面对国际社会就德特里克堡作出解释的要求，面对白宫请愿网站上美国网民的质疑，美国政府选择了三缄其口，甚至直接无视。这个当今世界唯一超级大国，用傲慢给病毒溯源造成了巨大障碍。更过分的是，美国凭借自己的“实力地位”，把矛头指向世卫组织已经拿出明确结论的中国。美国不仅在公开场合反复提及针对中国的所谓“二次溯源”，还拉上欧盟、日本、澳大利亚几个盟友发表声明，胁迫世卫等国际组织转变立场。这种霸道做法，目的何其阴险！

更有甚者，前段时间，美国白宫发表一份声明，要求美国情报机构在90天内调查新冠病毒起源，检查病毒来自中国实验室事故的可能。把严肃的科学问题交给情报部门，并对中国搞“有罪推定”，美国的政治企图真可谓“司马昭之心”。更令人瞠目的是，为了炮制一份病毒溯源报告，把病毒起源的帽子死死扣在中国头上，据说美国哈德逊研究所居然有人建议贴出“悬赏令”，准备拿出1000万—1500万美元，引诱武汉病毒研究所人员说出所谓的“真相”。这样无底限的馊主意，再次刷新了人们对美国的认知。

如此一个毫无大国担当、毫无道德底线的病毒来源嫌疑国，在生命攸关的病毒溯源问题上不停地上下其手，卑劣手段用尽，恐怕有着不可告人的秘密吧？中国有个成语叫“欲盖弥彰”，意思是想掩盖坏事的真相，结果却暴露得更加明显。奉劝美国：如果你真是清白的，那就对世界打开大门，大大方方接受国际社会调查吧！

（作者为本报评论员）