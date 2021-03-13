蔡建强：推广多学科诊疗模式，让患者获得最佳收益

国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长蔡建强。陈晨 摄

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月9日下午，在主题为“科技创新引领下的癌症诊疗新格局”专场论坛上，国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长蔡建强表示，要继续推广肿瘤多学科诊疗模式，制定精准的个性化治疗方案，提高肿瘤患者对治疗的依从性和康复效果，让患者获得最佳收益。

“面对疾病打‘团队团结战’，就是多学科诊疗模式。”蔡建强指出，多学科诊疗模式的核心就是把各个学科的思想融在一起，将个体化治疗的思想融合到一起，对患者“量体裁衣”，制定个性化诊疗方案。“相比传统的诊疗模式，多学科诊疗加强了各专业科室的协作互通，有效减小了以往‘一对一’会诊当中可能出现的治疗方案偏移问题。”

蔡建强表示，对于肿瘤患者来说，多学科诊疗模式带来的最大获益在于治疗效果的提升。此外，也避免了患者多次挂号、重复检查、过度治疗、多次往返的就医负担。而在制定个体化治疗方案时，也应对患者进行综合评估。“包括治疗的模式，疾病对患者整体损伤、对组织免疫机能的保护，还包括整个疾病治疗过程当中，医生对患者个人的精神状态，经济实力、家庭背景的了解，并在此基础上进行针对性宣教，提高患者在治疗过程中的配合度，提升患者战胜疾病的信心。”

蔡建强强调，在多学科诊疗模式中，“微创治疗”的理念不仅仅是一个小的切口，而是在整个疾病治疗过程中以最小的损伤使得患者获得最大效益。

“在多学科团队的协作过程中，团队成员对于疾病的认知更加深刻，眼界也更加开阔，对于科室能力提升及人才培养是非常有益处的。随着诊疗能力的提升，医院的口碑、品牌也会随之提高。”蔡建强说。